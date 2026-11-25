Học sinh hào hứng hỏi-đáp cùng luật sư. Ảnh: LSH

Trực quan sinh động

"Tôi vừa có các buổi tuyên truyền pháp luật tới nhiều trường học trên địa bàn TPHCM và thật vui vì thấy các em học sinh tập trung lắng nghe, không xao lãng và hào hứng tương tác", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Đoàn Luật sư TPHCM, chia sẻ.

Bắt đầu vào buổi tuyên truyền, luật sư Hiếu kể cho các em nghe vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa 2 bạn nam lớp 8 và lớp 9. Bạn nam lớp 9 rủ 2 bạn khác đi cùng, mang theo gậy để chặn đánh bạn lớp 8 bất tỉnh và gây thương tích nặng nề. May có người đi đường dừng lại, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là trên 61%.

"Kể đến đây, tôi dừng lại hỏi: "Theo các em, bạn 15 tuổi đánh người có phải chịu trách nhiệm hình sự không?". Học sinh giơ tay quá trời! Em bảo có, em nói không vì chưa đủ 16 tuổi.Tôi giải thích rằng, từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một số tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội cố ý gây thương tích khi đủ các điều kiện luật định", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu cho biết.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đã tới các trường học để tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh theo hình thức trực quan sinh động. Ảnh: NVCC

Theo luật sư Hiếu, bên cạnh các phiên tòa giả định, việc áp dụng hình thức “tuyên truyền trực quan” được xem là cách làm mới, giúp học sinh hứng thú và tiếp thu hiệu quả hơn. Tuyên truyền pháp luật trực quan là hình thức sử dụng hình ảnh, video, tình huống minh họa, hoạt cảnh… gần gũi với đời thường, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Nhưng các công cụ đó chỉ nên đóng vai trò phụ trợ. Hiệu quả hay không phụ thuộc vào khả năng và kỹ năng cá nhân của tuyên truyền viên, khi họ linh hoạt kết hợp giao lưu, hỏi đáp, tranh luận và xử lý tình huống trực tiếp.

Qua đó, học sinh không còn thụ động nghe giảng mà được chủ động tham gia, bày tỏ quan điểm và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tế. Muốn làm được vậy, tuyên truyền viên phải nắm vững chuyên môn để viện dẫn đúng cơ sở pháp luật. Đồng thời, người tuyên truyền phải có kinh nghiệm thực tiễn để đưa ra ví dụ cụ thể. Đây chính là phương pháp tuyên truyền trực quan kết hợp tương tác, lấy học sinh làm trung tâm, sẽ tránh việc bị động ngồi tham dự.

"Theo tôi, tuyên truyền pháp luật trong trường học muốn hiệu quả thì trước hết phải khiến học sinh muốn lắng nghe, muốn hiểu thêm điều chưa biết hoặc còn phân vân và muốn tham gia. Trước đây, chúng ta thường tuyên truyền theo cách người nói trình bày, người nghe tiếp nhận. Nhưng với học sinh ngày nay, nhất là trong thời đại công nghệ số, nếu chỉ nói về những điều luật và khung hình phạt thì rất khó duy trì sự chú ý của các em. Như vậy rất dễ khiến các em buồn ngủ hoặc nghe một cách đối phó. Vì vậy, ở Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, chúng tôi luôn hướng đến thay đổi cách tiếp cận: thay vì bắt đầu bằng điều luật, chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện vụ án, hình ảnh minh hoạ phù hợp với lứa tuổi, tình huống trên báo chí mà học sinh có thể gặp trong đời sống", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đưa ý kiến.

Chẳng hạn, khi tuyên truyền về bạo lực học đường, luật sư Hiếu đã đưa ra tình huống một học sinh rủ bạn đánh người khác, trong khi một số em đứng xem, cổ vũ hoặc dùng điện thoại quay clip. Sau đó, luật sư đặt câu hỏi: Người trực tiếp đánh có lỗi đã đành, nhưng người rủ rê, cổ vũ, quay clip rồi phát tán lên mạng có phải chịu trách nhiệm pháp lý không? Độ tuổi nào sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự? Và khi gặp tình huống đó, học sinh nên làm gì?… Chính những câu hỏi như vậy khiến học sinh hào hứng tranh luận. Từ câu trả lời của các em, luật sư mới phân tích đúng, sai và giải thích các quy định pháp luật tương ứng.

Một ví dụ khác, khi tuyên truyền về phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử, có em hỏi, tại sao bị cáo mua gói ma tuý về sử dụng, bị bắt quả tang khi ném gói ma túy xuống đường, nhưng lại bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Khi đó, luật sư đã phân tích, giải thích ngắn gọn để học sinh hiểu được bản chất của từng hành vi.

Gần gũi, dễ hiểu

So với cách tuyên truyền truyền thống, điều khác biệt lớn nhất trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở học đường được luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu thể hiện, là cố gắng xóa đi khoảng cách giữa người tuyên truyền và người được tuyên truyền. Nghĩa là tất cả cùng tham gia. Điều này làm nên sự “tươi mới”, thay vì người nghe thụ động và rất ít cánh tay hứng thú muốn được trả lời.

Học sinh hào hứng hỏi - đáp. Ảnh: LSH

"Thay vì đứng trên bục giảng suốt buổi, tôi thường xuống gần với học sinh hơn, trò chuyện, đặt câu hỏi, mời các em bày tỏ quan điểm, thậm chí tranh luận với luật sư. Đừng vội làm “cụt hứng” các em bằng những phủ định “sai” ngay. Hãy để chính các bạn khác có không gian và hứng thú tiếp tục đưa ra câu trả lời đúng. Dù sai hay đúng, trước hết hãy khích lệ và thực sự trân trọng mọi sự tham gia của các em. Có những câu trả lời rất hồn nhiên, có những ý kiến khiến cả sân trường bật cười, nhưng cũng có những suy nghĩ rất sâu sắc khiến chính người lớn phải suy ngẫm".

Kịch bản tuyên truyền vừa được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng đồng thời cũng kết hợp với ứng biến linh hoạt. Trước mỗi buổi tuyên truyền, luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu đều xây dựng nội dung, lựa chọn chủ đề, chuẩn bị hình ảnh, tình huống, câu hỏi và nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan. Đặc biệt, nội dung phải phù hợp với độ tuổi và khả năng nhận thức của học sinh. Cũng là học sinh trung học, nhưng học sinh nội trú sẽ có những hoàn cảnh sinh hoạt và những mối đe doạ khác với học sinh bán trú; học sinh ở các trường khu vực trung tâm cũng sẽ có những hoàn cảnh sinh hoạt tương đối khác so với học sinh ở các vùng ngoại ô. Tuy nhiên, kịch bản chỉ là khung định hướng, không nên trở thành sự ràng buộc cứng nhắc. Tất cả nên tuỳ thuộc vào sự tham gia và nhu cầu được trả lời những câu hỏi thực tế của học sinh.

Quan điểm của luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu là việc học sinh đặt câu hỏi từ thực tế và trực tiếp trả lời những câu hỏi của luật sư đã giúp hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực hơn. Và đây chính là phần có giá trị nhất của hình thức tuyên truyền tương tác. Bởi những câu hỏi học sinh đặt ra thường xuất phát từ những điều các em đã chứng kiến, trải nghiệm hoặc đang băn khoăn trong cuộc sống.

"Ngược lại, khi luật sư đặt câu hỏi để học sinh trả lời, chúng tôi có thể nhận ra những nhận thức chưa chính xác, từ đó cần linh động giản giải (không phải giảng giải), ví dụ ngắn gọn và điều chỉnh kịp thời, giúp học sinh hiểu đúng, hành động đúng. Đặc biệt, chúng tôi không chủ trương mong muốn các em chỉ ghi nhớ rằng hành vi nào bị phạt bao nhiêu năm tù. Điều quan trọng hơn là các em hiểu vì sao hành vi ấy nguy hiểm, hậu quả đối với bản thân, gia đình và xã hội, cũng như cách phòng tránh như thế nào", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu cho biết.

Các poster ngắn gọn, dễ hiểu được luật sư gửi tới học sinh

Cũng theo luật sư Hiếu, hình thức “tuyên truyền trực quan” và "phiên tòa tuyên truyền" vẫn cần được duy trì song song trong các trường học. Phiên tòa tuyên truyền giúp học sinh hình dung được quá trình xét xử, thấy rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm và tính nghiêm minh của pháp luật. Trong khi đó, tuyên truyền trực quan, tương tác lại có ưu thế về sự gần gũi, linh hoạt, dễ tổ chức và thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tuỳ vào nơi chốn, địa điểm cụ thể, các luật sư, chuyên gia sẽ quyết định hình thức để tiếp cận hiệu quả hơn với các em.

"Chúng tôi mong hoạt động tuyên truyền pháp luật trong trường học không chỉ dừng lại ở những chương trình mang tính phong trào, mà trở thành hoạt động giáo dục thường xuyên, có chiều sâu và phù hợp với từng lứa tuổi. Và trên hết, mục tiêu của chúng ta không phải là làm cho học sinh “lo sợ” pháp luật, mà là giúp các em hiểu, tôn trọng và tự giác, đi cùng và tuân thủ pháp luật. Tại Chi hội Luật sư của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em, chúng tôi đặt mục tiêu đổi mới cách tuyên truyền bằng việc đa kết hợp (hình ảnh, video, tình huống pháp luật với hoạt động giao lưu, hỏi đáp trực tiếp). Thay vì chỉ ngồi nghe giảng giải, mọi người tham dự đều có cơ hội tương tác như nhau. Từ đó, chúng ta phân tích, định hướng nhận thức và giúp các em biết vận dụng pháp luật vào cuộc sống", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu chia sẻ.