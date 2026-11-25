Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa gửi dự thảo hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ theo đề chung đến các Sở GDĐT để lấy ý kiến. Nội dung này nhằm triển khai Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT, ban hành ngày 20/10/2026, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Theo dự thảo, Sở GDĐT chủ trì lựa chọn các môn học đánh giá bằng điểm số để tổ chức kiểm tra định kỳ cuối kỳ chung trên địa bàn, tối đa 3 môn/khối lớp/đợt kiểm tra. Việc lựa chọn ưu tiên các môn học bắt buộc, được tổ chức dạy học thống nhất trong cùng khối lớp.

Trong năm học 2026-2027, Bộ GDĐT khuyến khích kiểm tra chung môn Toán, Tiếng Việt đối với lớp 5; Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 đối với lớp 9 và lớp 12.

Riêng môn Tiếng Việt ở lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, đề chung chỉ áp dụng với phần kiểm tra viết. Các kỹ năng còn lại do nhà trường tổ chức đánh giá.

Công khai ma trận, định dạng đề kiểm tra

Dự thảo yêu cầu các Sở GDĐT công khai danh mục môn kiểm tra, khối lớp, thời gian, thời lượng, phạm vi nội dung, hình thức và định dạng đề chậm nhất 4 tuần trước ngày kiểm tra. Riêng kỳ kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2026-2027, thời hạn công bố là trước 2 tuần.

Sở GDĐT được chọn tối đa 3 môn thi chung ở các khối cuối cấp. Ảnh minh họa: Hải Nam

Sở GDĐT chủ trì xây dựng, thẩm định ma trận, định dạng đề và bản đặc tả thống nhất trên toàn tỉnh. Ma trận, định dạng đề được công khai để giáo viên, học sinh chủ động dạy học và ôn tập.

Đề kiểm tra cần bảo đảm tính phân hóa, tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tránh câu hỏi đánh đố. Phạm vi kiểm tra chỉ gồm kiến thức học sinh đã được học. Các địa phương phải rà soát kế hoạch giáo dục, không để xảy ra tình trạng kiểm tra nội dung chưa học, gây dồn ép hoặc xáo trộn hoạt động dạy học.

Từ năm học sau, từng bước lấy đề từ ngân hàng câu hỏi

Trong năm học 2026-2027, các Sở xây dựng nhiều đề có mức độ tương đương theo cùng ma trận, bản đặc tả, trong đó có đề dự bị. Các đề phải được thẩm định độc lập trước khi sử dụng.

Sở GDĐT quyết định số lượng đề và phương án tổ chức phù hợp, có thể theo cụm trường, địa bàn hoặc sử dụng mã đề nhằm hạn chế nguy cơ lộ, lọt đề. Các trường sử dụng đề theo phân công của Sở; những cơ sở giáo dục dùng chung một đề phải kiểm tra cùng thời điểm.

Từ năm học 2027-2028, các Sở từng bước xây dựng đề kiểm tra chung từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất, căn cứ mức độ đáp ứng của ngân hàng.

Bộ GDĐT lưu ý các địa phương không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, đánh giá thi đua, khen thưởng các trường; không giao chỉ tiêu điểm số cho cơ sở giáo dục.

Theo Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT, việc kiểm tra cuối kỳ theo đề chung do Sở GDĐT chủ trì sẽ thay đổi cách thức ra đề vốn chủ yếu do các trường thực hiện trước đây, hướng tới tăng tính thống nhất và khách quan trong đánh giá kết quả học tập.

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