Thay cùng lúc hai khớp háng, cụ bà 72 tuổi tập đi sau 2-3 ngày

Bà D.T.Y. (72 tuổi, ở Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, không thể tự ngồi dậy hay di chuyển sau khi ngã đập mông xuống nền nhà. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bà bị gãy cổ xương đùi cả hai bên.

Gãy cổ xương đùi là chấn thương thường gặp ở người cao tuổi, nhất là sau các cú ngã trong sinh hoạt, nhưng tổn thương đồng thời cả hai bên thì hiếm gặp. Người bệnh mất hoàn toàn khả năng đi lại, sinh hoạt khó khăn và dễ gặp biến chứng do nằm lâu như loét tì đè, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật thay 2 khớp háng toàn phần cùng lúc. Ảnh: BV

Ca bệnh càng phức tạp khi bà Y. có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và từng hai lần phẫu thuật cột sống. Các bệnh lý nền này đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình chuẩn bị và phẫu thuật.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, gãy cổ xương đùi hai bên ở người cao tuổi có nhiều bệnh nền là tổn thương phức tạp. Nếu phải nằm bất động kéo dài, người bệnh có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe và tính mạng.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Nội khoa, các bác sĩ quyết định thay khớp háng toàn phần hai bên trong cùng một lần mổ. Trước phẫu thuật, ê-kíp đánh giá kỹ thể trạng, kiểm soát bệnh nền và xây dựng phương án gây mê, hồi sức phù hợp để hạn chế rủi ro.

Sau phẫu thuật 2–3 ngày, người bệnh đã có thể ngồi dậy và bắt đầu tập đi dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của nhân viên y tế. Vận động sớm sau mổ góp phần hạn chế các biến chứng do nằm lâu và hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng.

Bệnh nhân dần phục hồi sau phẫu thuật. Ảnh: BV

Từ trường hợp ca bệnh trên, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cảnh báo ngã trong sinh hoạt gia đình là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương xương khớp ở người lớn tuổi. Các yếu tố như sàn nhà trơn trượt, thiếu ánh sáng, kết hợp với tình trạng loãng xương, giảm thị lực hoặc suy giảm khả năng giữ thăng bằng làm gia tăng đáng kể nguy cơ gãy xương.

Chính vì vậy, các gia đình cần chủ động phòng tránh bằng cách giữ sàn nhà luôn khô ráo, lót thảm chống trượt tại nhà vệ sinh, lắp đặt thêm hệ thống tay vịn dọc hành lang và đưa người cao tuổi đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tốt bệnh nền.

Đặc biệt, khi phát hiện té ngã, gia đình cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm để chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh tự ý nắn chỉnh hoặc trì hoãn điều trị./.