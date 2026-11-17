Đường dây nóng Báo Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Dương Ngà (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) về việc chiếc Hyundai Tucson của gia đình bị hỏng cụm đèn chiếu sáng phía trước. Chị Ngà muốn thay thế toàn bộ cụm đèn bằng loại khác kiểu loại so với thiết kế ban đầu và băn khoăn liệu phương tiện có được chấp nhận khi đăng kiểm hay phải thực hiện thủ tục cải tạo.

Thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn khác kiểu loại được xác định là cải tạo xe cơ giới, cần làm thủ tục chứng nhận cải tạo. (Ảnh minh họa).

Giải đáp vấn đề này, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội cho biết, theo quy định tại Thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, việc thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn khác kiểu loại được xác định là cải tạo xe cơ giới.

Do đó, chủ phương tiện cần thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo để được cấp giấy chứng nhận cải tạo phương tiện và chứng nhận đăng kiểm mới phù hợp với tình trạng thực tế của xe.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp thay cụm đèn khác kiểu loại đều phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo. Cụ thể, nếu cụm đèn thay thế đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có công suất tương đương cụm đèn nguyên bản và việc lắp đặt không phải gia công, thay đổi kết cấu xe, chủ phương tiện sẽ không cần lập hồ sơ thiết kế cải tạo.

Trong trường hợp này, chủ xe chỉ cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm, cung cấp giấy tờ chứng minh cụm đèn thay thế đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy (thể hiện qua tem hợp quy trên cụm đèn).

Cơ sở đăng kiểm sẽ kiểm tra thực tế cụm đèn sau khi lắp đặt, đối chiếu các điều kiện về chứng nhận hợp quy, công suất và phương án lắp đặt. Nếu đáp ứng yêu cầu, phương tiện sẽ được cấp chứng nhận cải tạo mà không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo.

Như vậy, khi có nhu cầu thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng loại khác kiểu loại, chủ xe cần lưu ý lựa chọn sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, có công suất tương đương và bảo đảm việc lắp đặt không làm thay đổi kết cấu phương tiện để đơn giản hóa thủ tục chứng nhận cải tạo.