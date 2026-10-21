Thấy CSGT là di chuyển, xe dừng, đỗ sai ở Nội Bài bị xử lý ra sao?

Sáng 21/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện, xử lý 5 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định. Đáng chú ý, khi phát hiện lực lượng chức năng, một số tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi vị trí dừng, đỗ.

Thực tế ghi nhận cho thấy, tình trạng ô tô dừng, đỗ không đúng quy định quanh khu vực sân bay vẫn diễn ra, trong khi việc xử lý trực tiếp gặp khó khăn khi tài xế chủ động di chuyển phương tiện ngay khi thấy CSGT.

Điển hình, ô tô mang biển kiểm soát 89H-098.XX bị phát hiện dừng, đỗ sai quy định. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, tài xế điều khiển xe di chuyển nhằm rời khỏi vị trí vi phạm nhưng vẫn bị dừng lại để kiểm tra.

Làm việc với CSGT, tài xế giải thích phương tiện bị hỏng và cho biết đã bật đèn cảnh báo. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe thực tế vẫn có thể di chuyển.

"Nếu phương tiện gặp sự cố, tài xế cần có biện pháp cảnh báo phù hợp, bảo đảm an toàn cho các phương tiện khác. Đồng thời nếu phương tiện vẫn có thể di chuyển thì cần đưa đến vị trí phù hợp hơn, cụ thể trong trường hợp của tài xế 89H-098.XX là di chuyển vào bãi xe sát ngay bên cạnh chứ không thể dừng đỗ tại đoạn đường cấm", Đại úy Nguyễn Hữu Túy, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15 giải thích.

Sáng 21/10, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 5 trường hợp ô tô dừng, đỗ sai quy định tại khu vực sân bay Nội Bài. Thực tế, khi thấy lực lượng chức năng tuần tra, một số tài xế lập tức di chuyển phương tiện, gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý vi phạm. (Ảnh Thành Long)

Một trường hợp khác là ô tô mang biển kiểm soát 29E-883.31. Tài xế được phát hiện đang nghỉ ngơi trong xe tại đoạn đường có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Giải thích với CSGT, người này cho biết việc đưa xe vào bãi đỗ sẽ tốn chi phí nên muốn tiết kiệm, đồng thời chờ khách gọi mới điều khiển xe vào đón. Tuy nhiên, việc chờ khách hoặc muốn tiết kiệm chi phí không phải là căn cứ để dừng, đỗ phương tiện tại nơi có biển cấm.

Các trường hợp vi phạm trong sáng 21/10 được lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định.

Tài xế viện nhiều lý do để dừng, đỗ sai quy định quanh sân bay Nội Bài nhưng vẫn bị CSGT xử lý. (Ảnh Thành Long)

Kết hợp tuần tra với ghi hình, xử lý phạt nguội quanh sân bay Nội Bài

Theo ghi nhận, một trong những khó khăn trong công tác xử lý vi phạm tại khu vực sân bay Nội Bài là khi CSGT xuất hiện tuần tra, kiểm soát, một số tài xế lập tức di chuyển phương tiện. Điều này khiến việc phát hiện, xử lý trực tiếp gặp trở ngại, trong khi tình trạng dừng, đỗ sai quy định vẫn có thể tiếp diễn.

Do đó, bên cạnh duy trì tuần tra, kiểm soát trực tiếp, việc tăng cường ghi hình bằng camera, ứng dụng công nghệ AI và xử phạt nguội được đặt ra như một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

Thông qua hình ảnh ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác minh phương tiện, thời điểm và hành vi vi phạm để xem xét xử lý theo quy định. Cách làm này cũng góp phần hạn chế tình trạng tài xế chỉ di chuyển phương tiện khi phát hiện CSGT rồi tiếp tục vi phạm sau khi lực lượng chức năng rời đi.

Ghi nhận sáng 21/10, khi CSGT xuất hiện, nhiều xe khách nhanh chóng di chuyển, khiến lực lượng chức năng chỉ kịp kiểm tra, xử lý từ 1-2 trường hợp vi phạm. (Ảnh Thành Long)

Trao đổi về nội dung này, Đại úy Nguyễn Hữu Túy, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15, cho biết thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh ghi hình, xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội. Thực tế, khi phát hiện lực lượng chức năng, một số tài xế lập tức di chuyển phương tiện, gây khó khăn cho việc xử lý trực tiếp. Vì vậy, việc kết hợp camera với các thiết bị nghiệp vụ để ghi nhận hành vi vi phạm, làm căn cứ xác minh và xử lý theo quy định là cần thiết.

Việc kết hợp tuần tra, kiểm soát trực tiếp với giám sát bằng camera và xử phạt nguội được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng phát hiện vi phạm, nhất là tại những khu vực có nhiều phương tiện dừng, đỗ để đón, trả khách như sân bay Nội Bài.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính chính xác, việc xử phạt nguội cần dựa trên hình ảnh, dữ liệu đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, phương tiện và người có liên quan theo quy định pháp luật.

Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 600 trường hợp dừng, đỗ phương tiện vi phạm, với tổng số tiền phạt 450 triệu đồng; thông báo phạt nguội 79 trường hợp dừng, đỗ tại nơi có biển cấm. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 579 bộ giấy tờ và 12 ô tô. Việc phối hợp giữa Đội CSGT đường bộ số 15 và các đơn vị khác như Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến Võ Nguyên Giáp và khu vực đón, trả khách.