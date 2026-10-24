Thầy Công Phượng muốn từ chức sau 5 trận không thắng ở V-League

Sau thất bại 0-4 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 5 V-League 2026/27 chiều ngày 24/10 trên sân vận động Bình Phước (Đồng Nai), HLV Nguyễn Việt Thắng của đội chủ nhà thừa nhận bản thân chưa làm tốt nhiệm vụ và muốn nhường vị trí cho người có thể giúp Đồng Nai tiến bộ hơn.

HLV Nguyễn Việt Thắng muốn nhường "ghế nóng" ở CLB Đồng Nai.

"Tôi đã bàn bạc với lãnh đạo, đội bóng cần đổi mới, nhường vị trí cho ai đó có thể làm tốt hơn. Tôi nghĩ mình làm chưa đủ tốt, dù đã nỗ lực tột cùng cùng đội bóng. Tôi muốn dừng lại và nhận trách nhiệm về kết quả", HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ trong phòng họp báo.

Nhà cầm quân sinh năm 1981 gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo CLB Đồng Nai vì đã ủng hộ, đồng thời ghi nhận sự cống hiến của các cầu thủ. Ông Thắng cũng cho rằng bản thân chưa làm tốt công tác tâm lý, khiến các học trò thi đấu căng cứng và không thể hiện được khả năng.

"Tôi không nghi ngờ năng lực cầu thủ. Có thể tôi làm tâm lý cho họ chưa tốt, khiến anh em trong đội căng cứng, không được như bình thường. Bóng đá phải có điểm số thì tâm lý mới tốt lên được", cựu trợ lý của HLV Troussier nói.

⚽ Công Phượng vắng mặt, Đồng Nai tiếp tục khủng hoảng

Ở trận thua Thép Xanh Nam Định 0-4, Đồng Nai không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng do chấn thương bắp chân. Sự vắng mặt của chân sút này càng khiến đội bóng gặp khó trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Công Phượng xuống sân động viên đồng đội sau trận Đồng Nai thua Nam Định 0-4.

Sau 5 vòng đấu tại V-League 2026/27, Đồng Nai hòa 1 trận và thua 4 trận, chưa giành được chiến thắng nào, tạm xếp cuối bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đội bóng chưa ghi được bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 10 lần.

HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết lịch thi đấu khó khăn, việc phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh cùng những ca chấn thương đã ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định không muốn lấy những yếu tố này làm lý do bào chữa cho kết quả không tốt.

"Tôi không than vãn về lực lượng cầu thủ, bởi như vậy là thiếu tôn trọng các cầu thủ và ban lãnh đạo. Tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng rõ ràng bản thân làm chưa đủ tốt", HLV Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam cũng cho biết chưa xác định tương lai và khẳng định tôn trọng quyết định ban lãnh đạo đội bóng. Trong bối cảnh Đồng Nai chưa tìm được hướng thoát khỏi khủng hoảng, nhiều khả năng ông Nguyễn Việt Thắng trở thành huấn luyện viên đầu tiên từ chức ở V-League 2026/27.