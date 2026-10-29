Thầy cô IUH hóa thân thành nghệ sĩ, kể chuyện đất nước và nghề giáo bằng lời ca

Với 56 chương trình do các đơn vị dàn dựng và cùng phối hợp thực hiện, Hội diễn văn nghệ khối viên chức, người lao động năm 2026 của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập trường (11/11/1956 – 11/11/2026) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thầy cô Trường Đại học Công nghiệp TPHCM rực rỡ trên sân khấu hội diễn văn nghệ chào mừng 70 năm thành lập trường 11/11 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Rời bục giảng, phòng thí nghiệm và công việc thường ngày, các thầy cô cùng cán bộ, người lao động hóa thân thành những nghệ sĩ không chuyên, mang đến sân khấu nhiều sắc màu và cảm xúc.

Không chỉ là những tiết mục ca múa, mỗi chương trình còn gửi gắm một câu chuyện về quê hương, đất nước, con người và tình yêu mái trường này. Có những điệu múa duyên dáng tái hiện vẻ đẹp bình dị của làng quê, miền sông nước; có những khúc hát ngợi ca con người Việt Nam cần cù, thủy chung, nghĩa tình cùng những bản hùng ca về Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng độc lập, tự do.

Những điệu múa mang âm hưởng dân gian tái hiện vẻ đẹp quê hương, con người Việt Nam qua phần trình diễn của các thầy cô IUH.

Đặc biệt, nhiều đơn vị lựa chọn hình thức sân khấu hóa để tái hiện những năm tháng hào hùng nhưng cũng đầy mất mát của dân tộc. Hình ảnh người cha, người chồng, người con rời gia đình lên đường chiến đấu; những cuộc chia ly và sự hy sinh được khắc họa qua âm nhạc, diễn xuất, khiến người xem thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Tiêu biểu là chương trình “Người thầy viết tiếp những mùa xuân” của Khoa Công nghệ Điện. Từ những giai điệu của “Đường chúng ta đi”, “Bài ca hy vọng”, chương trình khắc họa hình ảnh người thầy sẵn sàng gác lại bục giảng để lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt cảnh tái hiện chiến tranh tại hội diễn, nhắc nhớ sự hy sinh của các thế hệ đi trước để đất nước có được độc lập, hòa bình hôm nay.

Bên cạnh các tiết mục mang âm hưởng truyền thống, hội diễn còn ghi dấu sự sáng tạo với những hình thức dàn dựng hiện đại. Một số đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tác ca khúc về IUH, tạo nét mới cho hoạt động văn hóa tại một trường đại học có thế mạnh về kỹ thuật và công nghệ.

Không chọn hàng ghế đại biểu, PGS.TS. Phan Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng IUH - theo dõi các tiết mục từ phía sau khu vực khán giả. Chứng kiến những câu chuyện giàu cảm xúc được chính thầy cô thể hiện trên sân khấu, thầy bày tỏ sự bất ngờ, xúc động và tự hào trước tâm huyết, sự đầu tư của các đơn vị.

PGS.TS. Phan Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng IUH (áo nâu), hào hứng cổ vũ các tiết mục văn nghệ của viên chức, người lao động nhà trường.

“Khi trực tiếp xem các chương trình, tôi thật sự bất ngờ trước quy mô, sự đầu tư và những câu chuyện mà các đơn vị gửi gắm trên sân khấu. Có những tiết mục gợi lại sự hy sinh của các thế hệ cha anh để đất nước có được độc lập, hòa bình hôm nay. Đó là điều khiến tôi rất xúc động và tự hào”, thầy Hải chia sẻ.

Góp phần làm nên thành công của hội diễn là sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò từ phía khán giả không chỉ tiếp thêm sự hào hứng cho người biểu diễn mà còn thể hiện tình cảm, niềm tự hào của các em dành cho thầy cô.

Đông đảo sinh viên IUH đến theo dõi, cổ vũ và bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến các thầy cô biểu diễn trên sân khấu.

Các đêm diễn khép lại, thầy cô trở về với giảng đường, phòng thí nghiệm và công việc thường ngày. Tuy nhiên, những ngày cùng tập luyện, những lời ca, điệu múa và tràng pháo tay đầy tự hào của sinh viên sẽ mãi còn đọng lại.

Hội diễn cũng đã gắn kết tình thầy trò, đồng nghiệp, để cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai trong niềm tự hào kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.