Thầy cô đồng hành cùng giờ tự học của học sinh vùng biên

Giáo viên giúp học sinh ôn tập kiến thức tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông.

Không gian tự học dưới mái trường nội trú

Mỗi tối, không gian tự học tại 10 lớp học (5 lớp tiểu học, 6 lớp THCS) tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) lại đồng loạt sáng đèn. Hơn 400 học sinh bước vào khoảng thời gian tự học buổi tối, không nằm trong thời khóa biểu chính khóa nhưng dần trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc từ đầu năm học đến nay.

Những lớp học sáng đèn tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Dục Nông.

Sau một ngày học tập, sinh hoạt tại trường, các em nhanh chóng chuẩn bị sách vở, đến lớp ôn tập, củng cố kiến thức, giải bài tập và được thầy cô có mặt tại các lớp hướng dẫn, những nội dung còn chưa nắm vững.

Hoạt động hỗ trợ tự học dành cho học sinh nội trú do nhà trường chủ động tổ chức, không mang tính bắt buộc đối với học sinh, nhưng được duy trì bằng tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên.

Qua từng buổi học, thầy cô đã góp phần hình thành cho các em thói quen và nền nếp học tập buổi tối.

Học sinh nội trú lên lớp ôn tập vào buổi tối.

Đó cũng là việc làm cụ thể trong thực hiện tinh thần “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” của nhà trường nhằm chủ động đổi mới phương pháp, tận dụng thời gian, tạo thêm cơ hội học tập phù hợp với điều kiện học sinh nội trú, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục. Những ánh đèn lớp học mỗi tối không chỉ thắp sáng tri thức mà còn lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm và tâm huyết của người thầy trên hành trình nâng bước học sinh vùng biên.

Tại đây, giáo viên hướng dẫn các em hệ thống kiến thức, giải đáp những nội dung chưa hiểu. Với học sinh còn hạn chế trong tiếp thu kiến thức, đây cũng là khoảng thời gian được thầy cô kèm cặp, hướng dẫn thêm, thay vì phải tự xoay xở khi trở về nhà.

Em Xiêng Lăng Hiếu (bên phải) và em A Lê Thành ôn tập trước ngày thi giữa kỳ.

Là học sinh lớp 7E, em Y Dưởng, người dân tộc Giẻ Triêng, cảm nhận rõ sự thay đổi khi được học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú. Không chỉ được đảm bảo các bữa ăn, chỗ ở, em còn nhận được sự quan tâm, nhắc nhở thường xuyên của thầy cô trong từng hoạt động hằng ngày. Nhờ vậy, em dần quen với nền nếp học tập, sinh hoạt và có thêm điều kiện tập trung cho việc học.

Còn với em Y Trang (lớp 7A), giờ học buổi tối giúp em có thêm thời gian ôn lại kiến thức. Những bài tập khó hoặc nội dung chưa hiểu trong giờ học chính khóa đều được thầy cô hướng dẫn lại. Có người kèm cặp, giải thích từng phần, em tự tin hơn khi tiếp thu bài và chủ động hơn trong học tập.

Ở khối THCS, những lớp học buổi tối còn là khoảng thời gian quan trọng để học sinh chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra. Em Xiêng Lăng Hiếu, học sinh lớp 9C (người đồng bào Giẻ Triêng), đang tập trung ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ. Nhà cách trường khoảng 10km, việc đi lại hằng ngày khá vất vả. Vì vậy, được học tập và sinh hoạt tại trường giúp Xiêng Lăng Hiếu giảm bớt thời gian di chuyển, có thêm điều kiện nghỉ ngơi và dành thời gian củng cố kiến thức. Với Hiếu, môi trường học tập khang trang, sự quan tâm của thầy cô cùng những buổi ôn tập buổi tối giúp em yên tâm hơn trong năm học cuối cấp THCS.

Học sinh tiểu học lên lớp ôn tập và học bài vào buổi tối.

Cũng ở lớp 9, em A Lê Thành (lớp 9E), người dân tộc Giẻ Triêng, ở thôn Kà Nhảy (xã Dục Nông cho biết: "Trước đây, khi còn học và sinh hoạt tại nhà, em thường không có nhiều thời gian ôn bài vào buổi tối. Sau một ngày học, quãng đường đi lại xa khiến em khá mệt mỏi. Từ khi được bố trí ăn ở, học tập tại trường, em có thêm thời gian nghỉ ngơi và được giáo viên hướng dẫn ôn tập. Nhờ đó, việc học trở nên thuận lợi hơn, kiến thức cũng được củng cố thường xuyên".

Thầy cô chăm lo, phụ huynh vơi nỗi lo

Không chỉ có thầy cô đồng hành những giờ học buổi tối, điều khiến phụ huynh yên tâm khi gửi con tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Dục Nông chính là sự chăm lo đồng bộ từ học tập, ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo ông Đinh Văn Án, Phó Hiệu trưởng nhà trường, với quy mô 1562 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập và quản lý học sinh nội trú được xác định là nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu năm học.

Giờ cơm của những học sinh trường phổ thông nội trú.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập ngoài giờ chính khóa, đồng thời phân công cán bộ quản lý, giáo viên luân phiên trực và đứng lớp hỗ trợ các em học tập vào buổi tối. Mỗi tối có một cán bộ quản lý cùng 16 giáo viên tham gia phụ trách, vừa hướng dẫn, hỗ trợ học sinh học tập, vừa kiểm tra sĩ số, theo dõi việc ăn uống, nghỉ ngơi và duy trì nền nếp sinh hoạt.

Ông Án cho hay, việc bố trí giáo viên đồng hành trong giờ tự học giúp kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức để có hướng hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp.

“Phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Khi gửi con đến trường, phụ huynh đã trao cho nhà trường sự tin tưởng và trách nhiệm chăm sóc, giáo dục các em. Vì vậy, Ban Giám hiệu không chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà còn phải đảm bảo các em được ăn uống đầy đủ, sinh hoạt an toàn, có nền nếp và được chăm lo chu đáo”, ông Án chia sẻ.

Ông Đinh Văn Án, Phó Hiệu trưởng nhà trường đi kiểm tra các lớp học buổi tối.

Để việc quản lý, chăm sóc học sinh đạt hiệu quả, nhà trường còn duy trì sự phối hợp giữa Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, quản sinh và gia đình. Những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt, sức khỏe và tâm tư của học sinh đều được quan tâm, trao đổi để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên tiếp nhận ý kiến từ phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm để điều chỉnh thực đơn, cách thức tổ chức sinh hoạt, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của các em. Sự phối hợp này giúp hoạt động chăm sóc học sinh không chỉ dừng lại ở việc quản lý tại trường mà còn có sự đồng hành của gia đình.

Theo ông Án, hiện học sinh lưu trú tại trường từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần, các em được gia đình đón về nhà. Mô hình này giúp phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian, vừa duy trì sự gắn kết gia đình, vừa giảm bớt áp lực đưa đón con mỗi ngày. Đặc biệt, với những gia đình ở xa trường, điều kiện đi lại khó khăn, việc con được ăn ở, học tập tại trường trong tuần giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Đại diện Ban Giám hiệu căn dặn học sinh sau giờ học.

“Với học sinh vùng biên Dục Nông, mỗi buổi tự học vào buổi tối với sự đồng hành cùng thầy cô không chỉ giúp các em vững vàng hơn về kiến thức mà còn tiếp thêm niềm tin để hành trình đến trường trở nên nhẹ nhàng, bền bỉ hơn”, ông Án chia sẻ.