Thầy cô cùng học trò củng cố năng lực số trong dạy và học

Cô trò Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du (Đại Mỗ, Hà Nội) ứng dụng công nghệ vào dạy học. Ảnh: Đình Tuệ.

Để Tiếng Anh trở nên gần gũi hơn

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, gắn kết và nâng cao kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cho các thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường, CLB Tiếng Anh Trường THPT Hoài Đức A (Hà Nội) vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề vô cùng đặc biệt chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi và tràn đầy năng lượng. Mở đầu chương trình, các thành viên tham gia đã cùng nhau hưởng ứng màn chào đón "WELCOME TO OUR ENGLISH CLUB!" đầy hứng khởi. Với chủ đề hướng về Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, buổi sinh hoạt tập trung tôn vinh hình ảnh, vai trò và những đóng góp to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống và giáo dục.

Một trong những phần thi hấp dẫn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình nhất là trò chơi tương tác "WHO IS SHE?".

Các thầy cô cùng tìm hiểu các câu hỏi bằng tiếng Anh. Ảnh: NTCC.

Qua những câu hỏi gợi ý bằng Tiếng Anh thông minh và dí dỏm, các thầy cô cùng các bạn học sinh đã xuất sắc đoán đúng nhiều nhân vật tiêu biểu, truyền cảm hứng như cô giáo Hà Ánh Phượng, gương mặt giáo viên toàn cầu tiêu biểu của Việt Nam. Không khí hội trường trở nên bùng nổ với những tràng pháo tay cùng những lời chia sẻ rộn rã bằng Tiếng Anh.

Thầy Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, việc sinh hoạt CLB Tiếng Anh tạo ra môi trường tiếp xúc với Tiếng Anh định kỳ, giúp giáo viên vượt qua rào cản tâm lý ngại nói, sợ sai. Việc sử dụng tiếng Anh trong các ngữ cảnh làm việc và sinh hoạt thực tế giúp phát triển phản xạ giao tiếp, từ đó nâng cao cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách tự nhiên thay vì chỉ học lý thuyết suông.

Việc trang bị kỹ năng số và khả năng sử dụng tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng. Ảnh: NTCC.

Không chỉ vậy, Tiếng Anh là công cụ mở ra kho tàng tài liệu giảng dạy, nghiên cứu khoa học, và các xu hướng giáo dục hiện đại trên thế giới như STEM/STEAM, phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy... Đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho giáo viên các bộ môn tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) hoặc xã hội tự tin triển khai các bài giảng dạy môn học bằng tiếng Anh hoặc dạy học tích hợp liên môn.

"Hầu hết các phần mềm hỗ trợ giảng dạy đều sử dụng tiếng Anh. Việc thành thạo ngôn ngữ này giúp giáo viên làm chủ công nghệ nhanh chóng hơn. Việc phổ biến tiếng Anh trong sinh hoạt chuyên môn và CLB Tiếng Anh không đơn thuần là học một ngôn ngữ mới, mà là chìa khóa đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao vị thế chuyên môn và phát triển văn hóa học tập suốt đời trong nhà trường", thầy Nguyễn Trung Kiên cho hay.

Đổi mới giảng dạy nhờ công nghệ

Mới đây, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vừa tổ chức thành công tiết dạy chuyên đề môn Khoa học tự nhiên 8 (mạch Vật sống) với chủ đề “Hệ vận động ở người” do cô giáo Nghiêm Thị Quỳnh Trang thực hiện. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động tập huấn chuyên môn dành cho giáo viên các trường THCS trên địa bàn phường.

Với phương pháp dạy học tích cực, kết hợp linh hoạt các công cụ số như mã QR, Liveworksheets, ClassPoint, tiết học của cô Quỳnh Trang đã mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực số của các em học sinh.

Không chỉ khám phá kiến thức về các tật như cong vẹo cột sống, loãng xương và lợi ích của việc rèn luyện thể dục thể thao, các em còn được xử lý tình huống thực tiễn, đề xuất giải pháp chăm sóc sức khỏe và xây dựng cam kết hành động để hình thành thói quen sống khoa học, lành mạnh.

Cô Quỳnh Trang (giữa) nhận hoa chúc mừng từ BGH nhà trường sau tiết dạy chuyên đề. Ảnh: Đình Tuệ.

Việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy giúp tạo ra các hình ảnh, video mô phỏng 3D hoặc sơ đồ tư duy động về cấu tạo nội tạng, cơ chế hoạt động của cơ thể người một cách trực quan, chính xác. Hỗ trợ giáo viên thiết kế các dạng bài tập phân hóa theo nhiều cấp độ nhận thức từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng cho các nhóm học sinh khác nhau...

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng nhà trường, tiết chuyên đề là dịp để đội ngũ giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của Chương trình GDPT 2018.

"Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi mỗi tiết học không chỉ truyền tải tri thức mà còn truyền cảm hứng, giúp học sinh biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống và trưởng thành từ những hành động thiết thực", nhà giáo Nguyễn Thị Lý bày tỏ.