Thay chủ đầu tư, xử lý nhà thầu, tiến độ đường nghìn tỷ tại Huế vẫn 'hụt hơi'?

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được phê duyệt﻿ năm 2023, khởi công đầu năm 2025. Toàn tuyến dài khoảng 9,59 km, kết nối khu E thuộc khu đô thị mới An Vân Dương (phường Thanh Thủy) với nút giao đường Thuận Hóa - Quốc lộ 1 và Sân bay Phú Bài (phường Phú Bài).

Tháng 7/2026, UBND TP. Huế thống nhất chủ trương chuyển chủ đầu tư dự án từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế sang Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3, nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, nhằm tháo gỡ vướng mắc﻿, cải thiện tình trạng thi công ì ạch, đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó theo chủ đầu tư, do không thực hiện đúng tiến độ hợp đồng và cam kết tại gói thầu số 21, Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm bị chấm dứt hợp đồng. Doanh nghiệp này từng hai lần bị xử phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền 411 triệu đồng.

Chủ đầu tư đã yêu cầu các thành viên còn lại trong liên danh nhà thầu phân chia phần việc sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm bị chấm dứt hợp đồng, đồng thời khẩn trương tổ chức thi công trở lại tại gói thầu số 21.

Bên cạnh xử lý nhà thầu, thay chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đang được tập trung hoàn tất. Đến nay, các địa phương, đơn vị chức năng đã bàn giao 57,5/60,2 ha, tương ứng khoảng 8,9/10,1 km tuyến. Phần còn lại khoảng 2,7 ha, liên quan 139 hộ dân tại hai phường Hương Thủy và Phú Bài, tiếp tục được tháo gỡ﻿.

Thông tin mới nhất từ chủ đầu tư, gói thầu số 20 thuộc dự án hiện thi công nền, móng với chiều dài 1,5/3,4 km, đạt hơn 44%; gói thầu số 21 đạt khoảng 29,5% khối lượng nền, móng đường. 5 cây cầu trên tuyến hiện đạt khoảng 45% khối lượng.

Thời gian gần đây, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trũng thấp thuộc gói thầu﻿ số 21 qua phường Thanh Thủy luôn ngập nước, chưa thể bóc đất hữu cơ và xử lý nền đất yếu. Đường công vụ phục vụ thi công cầu có cao độ thiết kế chỉ 0,4 - 1,3 m, nhiều đoạn bị ngập, khiến phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị không thể tiếp cận công trường.

Do nhiều vị trí ngập nước, hoạt động thi công hiện tập trung vào các đoạn nền đường cao, từ đường Hoàng Hữu Thường đến đường Thuận Hóa (phường Phú Bài). Một số đoạn đã thảm bê tông nhựa mặt đường, trong khi gói thầu số 21 chưa thể triển khai đồng bộ. Trong ảnh là một cây cầu ở đầu tuyến tại phường Thanh Thủy thi công “nhỏ giọt”.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đã được bố trí 350 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026, hiện giải ngân 227,167 tỷ đồng, đạt 64,9%. Trong đó, đáng chú ý, kể từ khi chủ đầu tư mới tiếp nhận dự án, giá trị giải ngân﻿ đạt 86,275 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án đường Tố Hữu nối dài dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm sau. Tuy nhiên, với tình hình mùa mưa lũ ở Huế vẫn tiếp diễn, nhiều vị trí công trường ngập nước, hoạt động thi công bị gián đoạn..., nguy cơ chậm tiến độ và lỡ hẹn về đích tại dự án nghìn tỷ này đang hiện hữu.