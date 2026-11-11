Thấy cảnh tượng hiếm gặp trên bầu trời, hơn 400 người đổ xô ra cánh đồng để làm một việc

Một quả cầu lửa bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc rồi lao xuống khu vực tỉnh Hà Bắc, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp và thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 400 người được gọi là "thợ săn thiên thạch" đã đổ về các cánh đồng để tìm kiếm những mảnh vỡ có giá trị. Đáng chú ý, mảnh thiên thạch lớn nhất được tìm thấy nặng tới khoảng 35 kg.

Theo ETtoday, sự việc xảy ra vào khoảng 18h31 ngày 6/11. Nhiều người dân tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây và Nội Mông ghi lại được hình ảnh một quả cầu lửa xuất hiện trên bầu trời theo hướng Tây Nam. Vật thể phát sáng rực rỡ khi di chuyển, sau đó vỡ ra và rơi xuống mặt đất.

Từ những đoạn video do nhân chứng và camera hành trình ghi lại, giới yêu thích thiên thạch nhanh chóng khoanh vùng địa điểm có khả năng xảy ra va chạm tại khu Lộc Tuyền, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

Thông tin về sự việc nhanh chóng lan truyền, kéo theo hơn 400 người tìm đến khu vực này với hy vọng tìm được những mảnh thiên thạch còn sót lại. Nhiều người không ngại di chuyển quãng đường xa, thậm chí xuyên đêm để có mặt tại hiện trường.

Trong số đó có Vương Vệ Vệ, một người đam mê sưu tầm thiên thạch đến từ thành phố Hình Đài. Sau khi tận mắt chứng kiến quả cầu lửa xuất hiện trên bầu trời vào tối hôm đó, anh lập tức lên đường đến Thạch Gia Trang. Trên đường đi, anh liên tục hỏi thăm người dân địa phương để xác định vị trí vật thể rơi xuống.

Cuối cùng, Vương Vệ Vệ tìm thấy một hố va chạm trên cánh đồng thuộc khu vực làng Bắc Cố Thành, thị trấn Đại Hà. Theo quan sát ban đầu, hố đất có đường kính khoảng nửa mét. Tuy nhiên, do nhiều người muốn tìm kiếm các mảnh vỡ nằm sâu bên dưới, khu vực này đã bị đào rộng ra khoảng 3 m.

Không chỉ cánh đồng bị ảnh hưởng, một mái nhà xưởng gần đó cũng được cho là xuất hiện vết lõm do mảnh thiên thạch va đập.

Những mảnh vỡ được tìm thấy có kích thước rất khác nhau, bên ngoài mang màu xám trắng hoặc xám đen, thoạt nhìn khá giống những khối bê tông thông thường. Tuy nhiên, trọng lượng của chúng khiến nhiều người bất ngờ. Trong đó, mảnh lớn nhất được ghi nhận nặng khoảng 35 kg. Ngoài ra, những mảnh có trọng lượng khoảng 20 kg và 14 kg cũng lần lượt được tìm thấy.

Vương Vệ Vệ cho biết khu vực này có thể vẫn còn nhiều mảnh thiên thạch chưa được phát hiện. Vì vậy, những người tham gia tìm kiếm dự định tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát. Một số mẫu vật cũng đã được gửi đến Đài Thiên văn Tử Kim Sơn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc để tiến hành phân tích.

Kết quả ban đầu xác định các mẫu vật thuộc nhóm thiên thạch chondrite thông thường loại L6. Đây là một dạng thiên thạch không quá hiếm gặp. Tuy nhiên, sự kiện lần này vẫn có ý nghĩa nhất định đối với giới nghiên cứu.

Điểm đặc biệt nằm ở việc quả cầu lửa được đông đảo người dân chứng kiến khi xuất hiện và rơi xuống Trái Đất. Đặc biệt, các mảnh vỡ đã được tìm thấy chỉ trong vòng 48 giờ sau sự kiện, khiến mức độ phong hóa tương đối thấp. Điều này có thể giúp các nhà khoa học có thêm dữ liệu để truy tìm nguồn gốc của vật thể.

Từ một hiện tượng bất ngờ trên bầu trời, khu vực ngoại ô Thạch Gia Trang bỗng trở thành điểm tập trung của hàng trăm người săn tìm thiên thạch. Những mảnh đá tưởng chừng bình thường được đào lên từ ruộng đất lại có thể chứa đựng những manh mối quý giá về các vật thể ngoài không gian.