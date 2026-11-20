Chia sẻ với Tiền Phong ngày 20/11, anh Nguyễn Hữu Vinh (33 tuổi, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho hay từ đêm qua đến nay liên tục nhận được những lời hỏi thăm sau khi anh và bạn tàu cứu sống một cô gái giữa sông Hàn.

Cô gái may mắn được các ngư dân cứu sống giữa sông Hàn.

Anh kể khoảng 20h40 đêm 19/11, tàu cá của anh chuẩn bị ghé vào bờ để ăn bữa tối. Khi tàu qua đoạn cầu Thuận Phước cách bờ khoảng 300 mét, mọi người bất ngờ phát hiện hai cánh tay trồi lên trên mặt nước.

"Anh em trên tàu kêu lên cứu người, rồi tức tốc cập tàu lại, cùng nhau túm lấy cánh tay. Lúc kéo được người lên, chúng tôi bất ngờ vì đó là cô gái còn rất trẻ, chưa đầy 20 tuổi", anh Vinh nói.

Khi lên tàu, cô gái vẫn rất hoảng loạn, không nói được. Mọi người cùng nhau trấn an, hỗ trợ để cô gái bình tĩnh, đồng thời điện thoại báo cho lực lượng chức năng.

Anh Nguyễn Hữu Vinh - một trong những ngư dân phát hiện và cứu sống cô gái.

Tàu tiếp tục di chuyển vào phía chân cầu Thuận Phước để đưa cô gái lên bờ. "Đợi một lúc sau liên lạc được với người nhà cô gái và có lực lượng chức năng chúng tôi mới yên tâm quay lại tàu. Lúc đó cũng hơn 21h30 rồi, mọi người mới bắt đầu ăn bữa tối", anh Vinh kể.

Sau khi vào bờ mọi người mới biết cô gái này để xe trên cầu Thuận Phước rồi nhảy cầu tự vẫn. Nhiều người đi đường phát hiện xe máy của cô.

Anh Vinh chia sẻ thêm, chuyến đi đánh cá đêm 19/11 tàu có 8 người, phần lớn đều còn trẻ, trên dưới 30 tuổi. Mọi người thấy người gặp nạn là tức tốc ứng cứu.

Trước đó, ngày 19/11, một tài xế xe công nghệ cũng kịp thời ngăn một thanh niên đòi nhảy cầu Thuận Phước.