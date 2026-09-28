Thay cách điện 84 vị trí trên đường dây truyền tải điện 500kV Nho Quan - Thường Tín

Sau hơn 20 năm vận hành, một số vị trí cách điện trên đường dây 500kV Nho Quan - Thường Tín xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, không còn đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật. Qua kiểm tra, Truyền tải điện Ninh Bình đã đề xuất thay thế cách điện tại 84 vị trí để xử lý khiếm khuyết trước khi chúng ảnh hưởng đến vận hành tuyến.

Đường dây 581, 582 Nho Quan (T500 NQ) - 573 Thường Tín (T500 TT) được đưa vào vận hành từ năm 2005, do Truyền tải điện Ninh Bình và Truyền tải điện Hà Nội quản lý. Đây là tuyến đường dây 500kV quan trọng trong truyền tải điện khu vực Trung - Bắc. Vì vậy, phương án thi công phải đáp ứng đồng thời yêu cầu kỹ thuật, an toàn và thời gian cắt điện được bố trí.

Chuẩn bị 11 ngày cho 4 ngày thi công

Trước khi triển khai, Truyền tải điện Ninh Bình dành 11 ngày chuẩn bị vật tư, vận chuyển thiết bị đến chân cột, xây dựng phương án cắt điện và bố trí nhân lực, phương tiện. Bộ phận điều hành đặt tại Tổ Quản lý vận hành đường dây Nho Quan; nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, quản lý vật tư và tổ chức thi công được phân công cụ thể.

TTĐ Đông Bắc 1, thi công tại vị trí 14 trên đỉnh núi

Từ ngày 22 đến 25/9/2026, công việc thay cách điện được triển khai đồng loạt tại các vị trí theo phương án. Cùng với Truyền tải điện Ninh Bình, 8 đơn vị thuộc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tham gia gồm Truyền tải điện Tây Bắc 1, Tây Bắc 2, Đông Bắc 1, Đông Bắc 3, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Hà Tĩnh. Tổng cộng có 312 cán bộ, công nhân viên của 9 đơn vị trên công trường.

Điều kiện thi công không giống nhau ở từng vị trí. Nơi thuận lợi, vật tư được đưa đến bằng phương tiện cơ giới. Tại những vị trí xa đường dân sinh hoặc địa hình phức tạp, công nhân phải vận chuyển thiết bị bằng sức người. Sau khi tập kết ở chân cột, các bộ cách điện và phụ kiện tiếp tục được đưa lên cao để lắp đặt.

Đơn vị TTĐ Ninh Bình thi công tại vị trí 01 đường dây 500kV Nho Quan - Thương Tín

Thời gian cắt điện có hạn, trong khi từng thao tác trên đường dây 500kV phải tuân thủ chặt chẽ phương án kỹ thuật. Các nhóm công tác vừa bảo đảm tiến độ chung, vừa kiểm tra đầy đủ từng bộ phận trước khi hoàn thành vị trí được giao.

Kiểm soát an toàn tại từng vị trí làm việc

Trong quá trình thay thế, cách điện và phụ kiện phải được lắp đúng, đủ theo thiết kế. Cách điện mới được vệ sinh, kiểm tra chốt trước khi lắp đặt; việc vận chuyển và thao tác phải tránh gây vỡ hoặc trầy xước thiết bị.

Tập kết vật tư, thiết bị tại vị trí 14

Các biện pháp an toàn được phổ biến trước khi ra hiện trường, kiểm soát trong lúc thi công và rà soát sau khi kết thúc công việc. Với những vị trí có đường dây giao chéo phía dưới không cắt điện, phương án xác định đây là mối nguy cần đặc biệt lưu ý. Các nhóm công tác thực hiện kiểm tra không còn điện, đặt tiếp địa, tiếp đất ngắn mạch ba pha, tiếp địa chống cảm ứng, bố trí cáp dự phòng chống rơi và khoanh vùng khu vực làm việc.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1 trao quà động viên CBCNV TTĐ Ninh Bình đang thi công tại VT số 01

Thời tiết được theo dõi liên tục; nếu xuất hiện mưa dông tại khu vực công tác hoặc lân cận, công việc phải tạm dừng. Phương án an toàn cũng tính đến nguy cơ từ rắn độc, ong và côn trùng tại hiện trường.

Trong những ngày thi công, đoàn công tác Công đoàn PTC1 do ông Nguyễn Toàn Thắng dẫn đầu đã đến các vị trí làm việc để thăm hỏi, động viên và trao quà cho người lao động.

Đến 17 giờ 10 phút ngày 25/9/2026, việc thay cách điện tại toàn bộ 84 vị trí trên đường dây 581, 582 Nho Quan - 573 Thường Tín hoàn tất theo phương án. Công trường bảo đảm an toàn cho người và thiết bị; điều kiện thời tiết thuận lợi góp phần giúp các nhóm công tác hoàn thành đúng kế hoạch.

Việc xử lý các vị trí cách điện xuống cấp cho thấy vai trò của kiểm tra, phát hiện sớm trong quản lý vận hành lưới truyền tải. Với tuyến đường dây quan trọng như Nho Quan - Thường Tín, mỗi khiếm khuyết được xử lý kịp thời là thêm một bước giảm nguy cơ sự cố, góp phần duy trì vận hành an toàn, ổn định.