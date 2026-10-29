Thấy bụng con trăn khổng lồ phình to bất thường, người dân phát hiện cảnh tượng rùng mình

Ngày 15/10, lực lượng chức năng Thái Lan nhận được tin báo về con trăn gấm kích thước lớn xuất hiện tại làng số 9, xã Wang Yao, huyện Dan Chang, tỉnh Suphan Buri.

Con vật được cho là đã tấn công và nuốt con dê của người dân địa phương. Sự xuất hiện của trăn khiến nhiều người trong khu vực xôn xao, kéo đến theo dõi.

Sau khi phát hiện cảnh tượng bất thường ngoài vườn, người dân không tự ý tiếp cận mà liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống vật nuôi tỉnh Suphan Buri sau đó liên lạc với nhân viên Vườn quốc gia Phu Toei, đề nghị phối hợp xử lý con vật.

Người dân bắt được trăn khủng. Ảnh: Khaosod.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện con trăn có kích thước lớn, phần bụng phình to rõ rệt. Qua kiểm tra, họ xác định con vật vừa nuốt trọn 1 con dê.

Nhân viên làm nhiệm vụ cũng ghi nhận tổng cộng 3 con dê đã chết tại khu vực con trăn xuất hiện. Tuy nhiên, thông tin được công bố không nêu rõ con vật đã tấn công cả 3 con dê hay chỉ nuốt con được tìm thấy trong bụng.

Sau khi kiểm soát tình hình, nhân viên Vườn quốc gia Phu Toei đưa con trăn rời khỏi khu dân cư. Con vật sau đó được thả về môi trường tự nhiên.

Sự việc tiếp tục cho thấy nguy cơ xảy ra xung đột giữa con người và động vật hoang dã tại những khu dân cư nằm gần môi trường sống tự nhiên của chúng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nhanh chóng trình báo khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện bất thường để được hỗ trợ kịp thời. Người dân không nên tự ý tiếp cận, vây bắt hoặc tìm cách khống chế con vật.

Trăn là loài bò sát có cơ thể dài, lớn và không có chân. Da của chúng thường xuất hiện nhiều hoa văn với các màu nâu, vàng và đen.

Loài vật này thường sinh sống trong rừng rậm, đầm lầy hoặc khu vực có nhiều cây cối. Thức ăn của trăn gồm chuột, chim và các loài động vật khác.

Trăn di chuyển bằng cách bò trườn, sử dụng cơ thể quấn chặt con mồi trước khi nuốt. Dù có hình dáng khiến nhiều người sợ hãi, loài bò sát này vẫn giữ vai trò trong hệ sinh thái tự nhiên khi góp phần kiểm soát số lượng những loài động vật khác.