Thầy Brazil chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam tại World Cup

Sáng 6-11, đội tuyển U17 Việt Nam với 25 cầu thủ do HLV Cristiano Roland dẫn dắt đã có mặt tại UAE tập huấn 4 ngày chuẩn bị cho World Cup U17-2026.

Theo kế hoạch, đội sẽ có trận giao hữu với U17 Fiji lúc 21h này 9-11. Đây là thời điểm ban huấn luyện sẽ đánh giá tổng, chốt danh sách từ 25 xuống còn 21 cầu thủ chính thức dự World Cup U17.

Ngày 10-11, đội di chuyển tới Doha (Qatar), chính thức bắt đầu hành trình World Cup với 3 trận vòng bảng lần lượt gặp U17 Bỉ (ngày 20-11), U17 New Zealand (23-11) và Mali (26-11).

Thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup U17-2026 (Ảnh: VFF)

HLV Roland cho biết sau 7 tuần tập luyện, các cầu thủ đã đáp ứng được yêu cầu, nỗ lực tiến bộ qua từng ngày và sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Lần đầu tiên trong lịch sử dự đấu trường thế giới, U17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với các đối thủ mạnh, vượt trội về thể lực, thể hình lẫn kinh nghiệm. Dù vậy, HLV Roland vẫn có sự tự tin nhất định, dựa trên quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, khát vọng khẳng định bản thân và điểm mạnh của học trò.

"Thể hình và thể trạng thực sự là một bất lợi của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam có những điểm mạnh là tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Để bù đắp hạn chế về thể hình, chúng tôi hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi về sức mạnh", HLV Roland chỉ ra.

Cũng theo nhà cầm quân Brazil, toàn đội cần thực hiện tốt các yêu cầu di chuyển và kiểm soát không gian khi không có bóng. Khi giành được bóng, các cầu thủ phải biết cách phát huy tối đa lợi thế về tốc độ. Đây là những yếu tố quan trọng trong định hướng lối chơi mà ban huấn luyện đang xây dựng.

Vui với khát khao vượt qua vòng bảng mà đội trưởng Đăng Khoa thay mặt toàn đội khẳng định, HLV Roland cho biết toàn đội sẽ tập trung tối đa cho ba trận đấu ở vòng bảng và xem mỗi trận đều là chung kết.

Cũng theo nhà cầm quân Brazil, mục tiêu xuyên suốt của ông kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ là góp phần khẳng định giá trị, bản sắc và năng lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam; giúp các em có niềm tin rằng mình hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng ở đẳng cấp thế giới nếu tin tưởng vào bản thân và nỗ lực hết mình.

"Việc giành quyền tham dự World Cup U17 là minh chứng cho khả năng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Về lâu dài, điều quan trọng là tiếp tục đầu tư và phát triển bóng đá trẻ, qua đó đào tạo thêm nhiều cầu thủ tài năng, tạo nguồn lực đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai", HLV Roland nói thêm.