Thấy bố nằm dài xuống chiếu, cậu bé lập tức mở tủ lạnh, lấy ra một thứ khiến ai cũng ngỡ ngàng

Theo hình ảnh trong đoạn clip, trong lúc người bố đang ngồi dùng bữa, ông bất ngờ nằm vật xuống như thể đã hết sạch năng lượng. Chứng kiến cảnh này, cậu con trai nhỏ dường như lập tức hiểu chuyện.

Cậu bé chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bố rồi tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh. Thế nhưng, thứ em lấy ra lại khiến nhiều người bất ngờ.

Thấy bố nằm xuống chiếu dù mâm cơm đã được dọn ra, cậu bé lập tức chạy đến tủ lạnh...Nguồn: Bảo Nam

Không phải nước lọc, sữa hay nước ngọt, cậu bé lấy một lon bia rồi nhanh chóng mang đến đưa cho bố. Người bố nhận lấy, uống một ngụm rồi tiếp tục bữa ăn, trông như vừa được "sạc pin" trở lại.

Thấy bố đã "hồi phục", cậu bé vui vẻ quay lại tủ lạnh, đóng cửa rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện. Toàn bộ màn phối hợp giữa hai bố con diễn ra tự nhiên khiến người xem không khỏi bật cười.

Thứ mà cậu bé lấy ra từ tủ lạnh để đưa cho bố là một lon bia. Nguồn: Bảo Nam

Thấy bố uống bia khoái chí, cậu bé cũng bắt chước biểu cảm của bố. Nguồn: Bảo Nam

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều bình luận thích thú. Không ít người hài hước gọi cậu bé là "trợ lý riêng" của bố, bởi chỉ cần nhìn một cái là em đã biết bố đang cần gì.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng cũng đã để lại những bình luận hài hước:

“Bố nằm xuống một cái là con hiểu ngay, đúng là phụ tử đồng lòng.”

“Nhìn cách em bé lấy bia cho bố mà tôi không biết nên cười hay nên lo nữa.”

“Bé: Bố hết pin rồi, để con xử lý! ”

“Mới tí tuổi mà khả năng đọc vị bố quá đỉnh.”

“Cậu bé này chắc quan sát bố kỹ lắm đây, bố vừa nằm xuống là biết ngay ‘bài thuốc’.”

“Pha này bố chưa kịp nói gì mà con đã hiểu ý, đúng là con trai cưng của bố.”

“Cái nụ cười lúc đóng tủ lạnh mới là điểm nhấn, kiểu: Nhiệm vụ hoàn thành!”

Bên cạnh những lời trêu đùa, khoảnh khắc giữa hai bố con cũng cho thấy sự gần gũi, thân thiết trong gia đình. Trẻ nhỏ thường quan sát và ghi nhớ rất nhanh những thói quen, hành động của người lớn, vì vậy những khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường cũng có thể trở thành ký ức đáng nhớ của các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, phụ huynh cũng nên lưu ý không để các em tự ý tiếp xúc hoặc lấy đồ uống có cồn. Người lớn cần cất bia, rượu và những sản phẩm không phù hợp với trẻ ở vị trí an toàn, tránh để các bé tò mò và sử dụng nhầm.