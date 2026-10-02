Thay 'áo ngôi nhà mới' cho con em người bị nhiễm chất độc hóa học

Lễ bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ ngày 18/9/2026. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Trong 11 ngày, từ ngày 7-18/9, thành phố Cần Thơ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và nhân dân đóng góp hơn 15.000 ngày công, hoàn thành xây mới và sửa chữa 123 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định đời sống các gia đình chính sách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang đối với các gia đình chính sách.

Kết quả hoàn thành 123 căn nhà trong thời gian ngắn là minh chứng cho sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng các lực lượng tại chỗ đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, ngay sau khi có chủ trương, UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thống nhất phương án, lực lượng và tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ đề ra. Ngày 7/9, 47 xã, phường có đối tượng thụ hưởng đồng loạt tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương tiến hành rà soát, thống nhất danh sách, xác định nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở của từng hộ, đồng thời phân công cụ thể lực lượng, địa bàn và trách nhiệm thực hiện.

Chiến dịch huy động 230 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 9; 500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; cùng 500 cán bộ, nhân viên các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tại 47 xã, phường. Với hơn 15.000 ngày công lao động, các lực lượng đã khẩn trương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở, hoàn thành toàn bộ 123 căn nhà trong vòng 10 ngày.

Trong đó, có 64 căn xây mới và 59 căn sửa chữa. Các lực lượng quân đội, dân quân và người dân địa phương tham gia nhiều phần việc như tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, san lấp mặt bằng, xây dựng, lợp mái, gia cố nền, tường, mái và sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Quá trình thi công được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Đến 8 giờ ngày 18/9, toàn bộ 123 căn nhà đã hoàn thành, được kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao đồng loạt cho các gia đình thụ hưởng. Các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu về diện tích, kết cấu, độ bền, an toàn và các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt, giúp các hộ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất.

Bên cạnh huy động nhân lực, thành phố cũng bảo đảm kinh phí hỗ trợ theo mức quy định, gồm 70 triệu đồng/căn xây mới và 35 triệu đồng/căn sửa chữa từ nguồn ngân sách Trung ương; phần kinh phí còn lại lần lượt là 30 triệu đồng và 15 triệu đồng được thành phố đề xuất bổ sung từ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố. Các địa phương đồng thời vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp vật liệu, ngày công cùng các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ.

Trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Các lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và an toàn lao động tại các khu vực thi công. Nhờ đó, chiến dịch hoàn thành các công trình theo kế hoạch, không để xảy ra tình huống phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng.

Chương trình không chỉ giúp 123 gia đình có điều kiện nhà ở an toàn, ổn định hơn mà còn góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện chính sách đối với người có công, góp phần thực hiện chủ trương "không để ai bị bỏ lại phía sau".