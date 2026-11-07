'Thay áo mới' đón Festival Hoa

Người dân phường Lang Biang - Đà Lạt tham gia trồng hoa, tạo cảnh quan hướng tới Festival Hoa Đà Lạt 2026

Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Festival Hoa tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh đang diễn ra vô cùng sôi động. Không chỉ triển khai các hoạt động chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông hay vệ sinh môi trường, mà còn tích cực hưởng ứng phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”.

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đang lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư trên địa bàn. Từ việc chỉnh trang khuôn viên nhà ở, chăm sóc cây xanh đến xây dựng các tuyến đường hoa, mỗi công trình, phần việc đều góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng địa phương xanh, sạch, đẹp. Một trong những hoạt động ý nghĩa là mô hình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với tổ dân phố Hợp Thành triển khai trên tuyến đường Tố Hữu. Trên đoạn đường dài khoảng 300 m, 60 chậu hoa được bố trí dọc tuyến đường, với tổng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn vận động, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ. Những chậu hoa góp thêm sắc màu cho không gian khu dân cư, tạo điểm nhấn cảnh quan và lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. “Với việc đưa hoa vào không gian tuyến đường, mô hình góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, mang đến diện mạo tươi mới cho khu dân cư. Qua tuyến đường hoa này nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc hoa, cây xanh và xây dựng cảnh quan, tạo không gian rực rỡ hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI”, bà Bon Jô Liên - Chủ tịch Hội LHPN phường Lang Biang - Đà Lạt chia sẻ.

Người dân Tổ dân phố Lữ Gia, phường Lâm Viên - Đà Lạt chung tay xây dựng tuyến đường hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đến nay, chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” đã được triển khai tại 74 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các phường khu vực trung tâm Đà Lạt đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng các tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa, công trình hoa, chỉnh trang cảnh quan và vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia. Cụ thể: phường Xuân Hương - Đà Lạt xây dựng tại 10 tuyến đường trọng điểm, với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt thực hiện chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt triển khai công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố; phường Lang Biang - Đà Lạt 6 tuyến đường.

Đoàn Thanh niên phường Nam Gia Nghĩa chăm sóc hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường hướng tới Festival Hoa

Lan tỏa sắc hoa hướng về ngày hội

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh cũng đang tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân chung tay trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Từ trường học đến khu dân cư, phong trào góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, đồng thời lan tỏa ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện.

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Tại xã Đắk Song, tinh thần hưởng ứng được thể hiện qua những phần việc gần gũi với đời sống. Đoàn Thanh niên xã tổ chức ra quân vệ sinh tuyến đường hoa, thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, chăm sóc hoa và chỉnh trang cảnh quan. Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, phong trào Trồng, chăm sóc hoa được triển khai đến từng lớp, thu hút sự tham gia của học sinh. Từ đầu năm học đến nay, trường đã tận dụng các khoảng đất trống trong khuôn viên để trồng trồng khoảng 400 chậu hoa, cây cảnh.

Ông Mai Trần Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Song cho biết, các hoạt động trồng, chăm sóc hoa và vệ sinh môi trường là việc làm thiết thực hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà ở, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan đường làng, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, địa phương mong muốn phong trào được duy trì thường xuyên, trở thành ý thức và thói quen trong đời sống cộng đồng.

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Với lực lượng thanh niên, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt còn là dịp phát huy vai trò xung kích trong lan tỏa lối sống xanh. Tại phường Nam Gia Nghĩa, Đoàn Thanh niên phường triển khai phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa” thông qua các hoạt động trồng dặm, chăm sóc công trình thanh niên, bồn hoa, cây xanh và vệ sinh đường phố. Đoàn phường chú trọng tổ chức những phần việc cụ thể, thiết thực, đồng thời vận động đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường. Qua đó, góp phần đưa ý thức bảo vệ môi trường trở thành hành động thường xuyên trong cộng đồng.

Khi sắc hoa phủ khắp từ phố phường đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh, không khí mùa hội hoa đã ngập tràn, những không gian hoa, tuyến đường hoa đã tạo nên cảnh quan đặc trưng hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Đến nay, chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026” đã được triển khai tại 74 xã, phường trên địa bàn tỉnh.