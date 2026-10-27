Thay ắc quy ô tô, chủ xe Honda bất ngờ 'mất' cả màn hình và camera lùi

Một phụ nữ tại Mỹ có tên Jacki mới đây đã chia sẻ trên TikTok tình huống trớ trêu sau khi thay ắc quy cho chiếc Honda của mình.

Theo lời kể, sau khi ắc quy cũ bị hỏng, cô mua một bình ắc quy mới từ Honda để thay thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, màn hình trung tâm bất ngờ xuất hiện thông báo "ENTER CODE" (Nhập mã), yêu cầu chủ xe nhập mã bảo mật mới có thể sử dụng hệ thống radio.

Cô Jacki, chủ xe Honda phàn nàn về hiện tượng mất màn hình giải trí và camera lùi sau khi thay ắc quy.

Điều khiến Jacki bức xúc là cô không biết tìm mã bảo mật ở đâu. "Chẳng có mã nào trong sách hướng dẫn, bởi tôi thậm chí còn không có cuốn sách đó. Trong hộc đựng đồ cũng chẳng có", cô phàn nàn.

Không chỉ mất chức năng radio, Jacki còn không thể sử dụng camera lùi vì màn hình liên tục hiển thị yêu cầu nhập mã. Ngay cả khi thông báo biến mất, màn hình cũng chỉ còn một màu đen.

Đoạn video ghi lại sự việc thu hút hơn 37.000 lượt xem trên TikTok, với nhiều bình luận chia sẻ cách khắc phục.

Theo trang Motor1, hiện tượng trên thực chất không phải lỗi kỹ thuật mà liên quan đến tính năng chống trộm được Honda trang bị trên một số dòng xe.

Cụ thể, hệ thống radio và dẫn đường sử dụng mã bảo mật riêng để ngăn chặn việc sử dụng trái phép. Khi nguồn điện bị ngắt, chẳng hạn trong quá trình tháo hoặc thay ắc quy, hệ thống có thể tự khóa và yêu cầu nhập lại mã để kích hoạt.

Mã bảo mật thường được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng, hộc đựng đồ hoặc có thể tra cứu thông qua số nhận dạng phương tiện (VIN) và số sê-ri của thiết bị radio. Chủ xe cũng có thể liên hệ đại lý Honda hoặc sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến của hãng để lấy mã miễn phí.

Jacki cho biết đã thử tìm kiếm trên Internet và xem nhiều video hướng dẫn nhưng không thể tự mở khóa. Cuối cùng, cô phải gọi đến bộ phận dịch vụ Honda để lấy mã bảo mật.

"Tôi mất 15 phút và phải bấm không biết bao nhiêu nút. Nhìn chung cực kỳ bực mình, nhưng cuối cùng cũng mở khóa được", cô chia sẻ.

Dù đã khắc phục được sự cố, Jacki vẫn cho rằng tính năng bảo mật này gây phiền toái không cần thiết cho người sử dụng.

Dưới đoạn video, một số chủ xe Honda khác cũng phản ánh tình trạng tương tự. Trong đó, một người sử dụng Honda Pilot đời 2011 cho biết hệ thống radio bị khóa khiến họ không thể nghe nhạc, phải mang theo loa di động để sử dụng.

Theo khuyến cáo chung khi thay ắc quy ô tô, chủ xe nên kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng và xác định trước liệu hệ thống giải trí có yêu cầu mã bảo mật sau khi ngắt nguồn điện hay không. Với những xe có tính năng này, nên chuẩn bị sẵn mã mở khóa hoặc thông tin cần thiết để tra cứu, tránh bị động sau khi thay ắc quy.

Sau khi lắp ắc quy mới, cần kiểm tra hoạt động của màn hình trung tâm, camera lùi, hệ thống âm thanh và các chức năng điện tử liên quan trước khi đưa xe vào sử dụng. Nếu xuất hiện thông báo yêu cầu mã bảo mật, chủ xe nên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc liên hệ đại lý chính hãng, thay vì nhập thử nhiều mã không rõ nguồn gốc.

Theo Motor1

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