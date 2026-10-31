Thấy 22 đôi tất bất thường trong hành lý, nhân viên sân bay mở ra kiểm tra rồi sững sờ với cảnh tượng bên trong

Ngày 12/8, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo thông báo bắt giữ Daniel Isaac Velasco Baltazar, 23 tuổi, quốc tịch Mexico, với cáo buộc cố ý nhập khẩu động vật khi không có giấy phép cần thiết.

Theo The Japan Times, vụ việc được phát hiện ngày 8/8, khi Baltazar bị nghi tìm cách đưa gần 200 con thằn lằn từ Hàn Quốc vào Nhật Bản mà không khai báo với cơ quan hải quan.

Trong quá trình kiểm tra hành lý tại sân bay Haneda, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số bò sát được nhét vào 22 đôi tất rồi giấu kín trong vali cá nhân của hành khách. 1 con thằn lằn đã chết khi được tìm thấy.

Nam hành khách sau đó bị bắt giữ. Theo thông tin từ cảnh sát Nhật Bản, nghi phạm đã thừa nhận những cáo buộc liên quan đến hành vi nhập khẩu động vật không có giấy phép.

Thấy 22 đôi tất bất thường trong hành lý, nhân viên sân bay mở kiểm tra ra rồi sững sờ với cảnh tượng bên trong

Cuộc kiểm tra không diễn ra ngẫu nhiên. Cuối tháng 7, cảnh sát Tokyo nhận được tin báo nặc danh về việc người đàn ông Mexico dự định đưa thằn lằn vào Nhật Bản.

Nguồn tin cho rằng số động vật này được vận chuyển để phục vụ triển lãm và sự kiện mua bán bò sát. Từ thông tin trên, cảnh sát phối hợp với cơ quan hải quan tăng cường theo dõi, kiểm tra và phát hiện vụ việc tại sân bay Haneda.

Trong số gần 200 con thằn lằn bị thu giữ có 9 con thằn lằn cá sấu Mexico. Hoạt động buôn bán quốc tế đối với loài bò sát này chịu sự kiểm soát theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, thường được gọi là CITES.

Theo lời khai ban đầu, Baltazar mua số thằn lằn tại Mexico với giá khoảng 560-750 yen mỗi con, tương đương khoảng 95.000-127.000 đồng.

Trong khi đó, thằn lằn cá sấu Mexico tương đối khan hiếm tại Nhật Bản. Giá giao dịch của loài này được cho là khoảng 100.000 yen, tương đương gần 17 triệu đồng mỗi con.

Mức chênh lệch lớn giữa giá mua tại Mexico và giá bán tại Nhật Bản khiến vụ vận chuyển trái phép này nhận được sự chú ý.

Cảnh sát Nhật Bản hiện tiếp tục xác minh chủng loại của toàn bộ số thằn lằn bị thu giữ. Nhà chức trách đồng thời điều tra những tình tiết liên quan và làm rõ khả năng tồn tại đường dây vận chuyển động vật trái phép đứng sau vụ việc.