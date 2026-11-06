Thấu tình, đạt lý để an lòng người dân - Bài 2: Giải pháp đồng bộ, tiến độ rõ ràng

Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức cuộc họp nghe báo cáo triển khai các biện pháp giải quyết tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng CT6 Kiến Hưng. Ảnh: PV

Rõ phương án đối với từng công trình

Ngày 3-11-2026, Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức cuộc họp về việc giải quyết những tồn tại tại Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng). Đây là bước chuẩn bị triển khai nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Theo ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng dự thảo các quyết định triển khai nghị quyết, trong đó xác định những phần công trình được xem xét tồn tại có điều kiện, phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng, cùng giải pháp bổ sung hạ tầng thiết yếu.

Trên cơ sở Văn bản số 24160 ngày 27-10-2026 của Sở Xây dựng, UBND phường Kiến Hưng đã rà soát hiện trạng, xác định các căn hộ dự kiến phải di dời và những người có quyền lợi liên quan. Công an phường phối hợp xác minh thông tin chủ sở hữu, người sử dụng, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Việc kiểm đếm phải bảo đảm chính xác, nhất là những căn hộ đã chuyển nhượng hoặc thay đổi người sử dụng qua nhiều thời kỳ, tránh bỏ sót đối tượng có quyền lợi liên quan.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh việc xử lý phải tuân thủ năm nguyên tắc: Phù hợp quy hoạch; bảo đảm khả năng đáp ứng của hạ tầng; an toàn công trình; phòng cháy, chữa cháy và an sinh cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết yêu cầu UBND phường khẩn trương kiểm đếm, lập danh sách những căn hộ thuộc diện phải di dời, xác định đầy đủ các đối tượng có quyền lợi liên quan; xây dựng kế hoạch, công khai phương án, tổ chức đối thoại và giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền. Dự thảo kế hoạch phải được hoàn thành trong thời hạn một tuần, tiếp tục hoàn thiện sau khi thành phố ban hành quyết định chính thức.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, Hà Nội sẽ xây dựng 12 phương án khắc phục hậu quả đối với 12 công trình, dự án để chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện theo phân cấp. Mỗi phương án phải căn cứ vào hiện trạng và kết luận chuyên môn, xác định rõ những hạng mục cần xử lý, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện.

Thực tế, ngay trong một dự án, có phần công trình được xem xét tiếp tục sử dụng nếu đáp ứng điều kiện, có phần phải khắc phục, chuyển đổi công năng hoặc phá dỡ. Việc quyết định phương án phải dựa trên kết quả đánh giá an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và khả năng đáp ứng của hạ tầng. Những hạng mục được phép tồn tại có điều kiện cũng cần xác định rõ yêu cầu khắc phục, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

Khó khăn đặt ra là nhiều dự án đã tồn tại từ 15 đến 20 năm, hồ sơ gốc có thể không còn đầy đủ. Việc đối chiếu quy hoạch, giấy phép xây dựng và hiện trạng cần sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn. Chính quyền cấp xã trực tiếp làm việc với cư dân nhưng phải được hướng dẫn về nghiệp vụ, nhất là những vấn đề liên quan đến kết cấu công trình, tài chính và pháp lý.

Vì vậy, kế hoạch triển khai cần xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền cấp xã phải được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, tránh kéo dài qua nhiều khâu. Sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương càng cần chặt chẽ khi một phương án xử lý đồng thời liên quan đến quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, an toàn công trình và quyền lợi của nhiều hộ dân.

Sức ép hạ tầng dồn lên những khu chung cư đông đúc. Ảnh: H.Linh

Công khai, đối thoại và bảo đảm nguồn lực thực hiện

Công khai thông tin và tổ chức đối thoại là yêu cầu xuyên suốt quá trình triển khai nghị quyết. Người dân cần biết căn hộ của mình thuộc trường hợp nào, phương án xử lý ra sao, quyền lợi được giải quyết thế nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Bà Trần Thanh Hương, Tổ phó Tổ dân phố số 7, khu HH Linh Đàm, mong cơ quan chức năng sớm thông tin về chính sách, phương án xử lý và thời gian thực hiện tại từng công trình.

“Việc thông tin phải cụ thể, dễ hiểu, giúp cư dân biết những điều kiện cần đáp ứng, phương án xử lý liên quan đến nơi ở và thời gian triển khai. Khi người dân nắm được thông tin chính xác, việc phối hợp với cơ quan chức năng cũng sẽ thuận lợi hơn”, bà Hương nhấn mạnh.

Theo dự thảo kế hoạch tại CT6 Kiến Hưng, chính quyền phường sẽ phối hợp công khai danh mục căn hộ, diện tích công trình thuộc diện phải di dời; tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của các hộ bị ảnh hưởng. Với những căn hộ đã chuyển nhượng qua nhiều thời kỳ hoặc thiếu hồ sơ gốc, cần hướng dẫn người dân bổ sung hợp đồng, chứng từ làm căn cứ xác định quyền lợi.

Việc đối thoại cần tập trung vào phương án bồi thường, nơi ở thay thế, thời điểm di dời và những kiến nghị cụ thể của cư dân. Kết quả giải quyết phải được thông báo công khai để người dân theo dõi, giám sát. Đối với những trường hợp có hồ sơ chưa đầy đủ hoặc còn tranh chấp về quyền sở hữu, cơ quan chức năng cần hướng dẫn trình tự bổ sung, xác minh, tránh để việc giải quyết kéo dài mà người dân không biết phải liên hệ với đơn vị nào.

Một vấn đề quan trọng là trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư. Theo hồ sơ trình HĐND thành phố, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp từ diện tích xây dựng vi phạm và chịu chi phí khắc phục hậu quả, di dời, phá dỡ, cải tạo hạ tầng thuộc trách nhiệm của mình.

Nguyên tắc đặt ra là không chuyển những chi phí này sang người mua nhà và không sử dụng ngân sách để chi trả thay các khoản thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cơ quan chức năng cần đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp, xác định nguồn kinh phí và đôn đốc thực hiện, nhất là việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho cư dân. Với những khoản nghĩa vụ lớn, cần có lộ trình và biện pháp bảo đảm thực hiện, tránh tình trạng phương án đã được phê duyệt nhưng thiếu nguồn lực triển khai.

Đối với những trường hợp phải di dời, phương án nơi ở thay thế cần được chuẩn bị sớm. Dự thảo kế hoạch tại CT6 Kiến Hưng đề cập các hình thức bồi thường bằng tiền, nhận nhà ở tại vị trí khác hoặc đăng ký mua nhà ở xã hội theo điều kiện áp dụng. Phương án chính thức phải làm rõ đối tượng, trình tự và thời hạn thực hiện.

Việc bố trí nơi ở cũng cần tính đến điều kiện học tập, việc làm và sinh hoạt của cư dân, nhất là những gia đình có con nhỏ, người cao tuổi hoặc sinh kế gắn với địa bàn. Những vấn đề này cần được trao đổi cụ thể trong quá trình đối thoại.

Cùng với giải quyết quyền lợi từng hộ, việc khắc phục tồn tại phải gắn với cải thiện hạ tầng. Tại CT6 Kiến Hưng, công trình nhà trẻ, mẫu giáo từng được bố trí trong quy hoạch nhưng chưa được xây dựng. Đây là hạng mục cần được xem xét trong phương án xử lý tổng thể.

KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho rằng có thể nghiên cứu cải tạo, chuyển đổi công năng một số phần diện tích xây dựng vi phạm thành chỗ đỗ xe, không gian sinh hoạt cộng đồng và tiện ích công cộng đang thiếu, nếu đáp ứng yêu cầu an toàn, quy hoạch và pháp luật. Việc lựa chọn giải pháp cần có sự tham gia của chuyên gia và cộng đồng cư dân.

Các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị và việc thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư. Những vướng mắc về hồ sơ, nguồn lực hoặc phối hợp giữa các đơn vị phải được xử lý kịp thời, tránh để phương án đã ban hành nhưng chậm triển khai.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân mong muốn nhìn thấy kết quả cụ thể: Danh sách căn hộ được xác minh chính xác, phương án được công khai, kiến nghị được trả lời và quyền lợi về nhà ở được giải quyết. Nghị quyết đã tạo cơ sở để tháo gỡ những tồn tại kéo dài, song hiệu quả phụ thuộc vào việc tổ chức thực hiện, trách nhiệm của chủ đầu tư và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống cho cư dân cũng chính là mục tiêu cần đạt được khi đưa nghị quyết vào cuộc sống.

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