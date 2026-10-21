Thất vọng quá lớn với HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo từng có vị thế đặc biệt tại Đông Nam Á sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, khi ông bắt đầu công việc tại Kanchanaburi Power FC, sự kỳ vọng dành cho nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lớn hơn so với nhiều HLV khác.

Thế nhưng sau những vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2026/27, HLV Park Hang Seo lại đang là người gây thất vọng nhất nếu đặt cạnh hai đồng nghiệp Kim Pan Gon và Shin Tae Yong.

Kanchanaburi Power FC mới có 2 chiến thắng, 4 trận hòa và 1 thất bại. Thành tích này không phải thảm họa, nhưng rõ ràng chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho một HLV từng tạo nên giai đoạn thành công đặc biệt cùng bóng đá Việt Nam.

Trong 3 HLV Hàn Quốc bước vào chương mới tại Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo có khởi đầu kém ấn tượng nhất khi Kanchanaburi Power FC chưa tạo được sự ổn định.

Trong khi đó, Kim Pan Gon đang có khởi đầu hoàn hảo cùng Selangor FC với 5 trận toàn thắng. Shin Tae Yong cũng giúp Persija Jakarta giành 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại sau 5 trận. Hai đồng nghiệp người Hàn Quốc đều nhanh chóng tạo ra dấu ấn, còn Kanchanaburi vẫn loay hoay tìm sự ổn định.

Điều khiến hành trình của HLV Park Hang Seo càng đáng chú ý là những vấn đề bên ngoài chuyên môn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục có những phản ứng mạnh với trọng tài, thậm chí từng phải lên tiếng xin lỗi sau một phát biểu gây tranh luận tại Thái Lan.

Ở trận đấu gần nhất, sự bức xúc tiếp tục được đẩy lên cao khi HLV Park Hang Seo chờ trọng tài tại khu vực đường hầm sau trận. Ban tổ chức phải bố trí lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân và ngăn ông Park tiếp cận.

Những hình ảnh ấy khiến người ta có cảm giác HLV Park Hang Seo đang phải đối diện với một cuộc chiến khác ngoài đường biên. Ông cần tập trung vào việc xây dựng Kanchanaburi, nhưng những tranh cãi liên quan đến trọng tài lại liên tục chiếm sự chú ý.

Dẫu vậy, vẫn còn quá sớm để đánh giá thất bại của HLV Park Hang Seo tại Thái Lan. Chủ tịch Kanchanaburi Power FC Prawat Kithammakunnit mới đây đã công khai khẳng định CLB không sa thải ông Park ngay cả khi đội bóng không thể thăng hạng mùa này. Điều đó cho thấy ban lãnh đạo đặt niềm tin vào kế hoạch dài hạn của nhà cầm quân người Hàn Quốc.