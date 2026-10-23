Thất thủ trước Sông Lam Nghệ An, HAGL nhận trận thua thứ 4 ở V.League

Sau 4 vòng đấu, HAGL chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm và nằm ở nhóm cuối của bảng xếp hạng. Họ chỉ nhiều hơn duy nhất 1 đội bóng là Đồng Nai với 1 điểm.

Do đó, nếu không giành được kết quả khả quan trước SLNA, đội bóng phố núi sẽ tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng trong bối cảnh bị các đối thủ cạnh tranh ở cuộc đua trụ hạng vượt mặt.

HAGL chỉ có thể chơi với 3 ngoại binh trong cuộc đối đầu với SLNA. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi. Nhất là khi họ đang không có phong độ cao sau thất bại 3-4 trên sân của Ninh Bình ở vòng 4 dù thi đấu hơn người.

Đội bóng chủ sân Pleiku cũng gặp thiệt thòi khi không có sự phục vụ của Metheus Lucas. Vì vậy, HAGL chỉ có thể ra sân với 3 ngoại binh khi đối thủ của họ có 4 ngoại binh trong đội hình.

SLNA cũng đang có phong độ ổn định với 2 chiến thắng và 2 trận hòa giúp họ nằm trong tốp đầu của bảng xếp hạng. Bởi vậy, thật khó để đội bóng xứ Nghệ đánh mất chuỗi bất bại trước đối thủ được đánh giá thấp hơn như HAGL.

HAGL (phải) chơi tương đối bế tắc trước đội khách. Ảnh: Văn Ngọc

Thực tế trên sân đã chứng tỏ sự chênh lệch giữa 2 đội. SLNA dù không tấn công nhiều, song vẫn khiến khung thành của đội chủ nhà nhiều phen chao đảo.

Phút 18, Luiz Guilherme tung cú vô lê đẹp mắt làm tung lưới thủ thành Trung Kiên trong 1 pha thoát xuống bên cánh trái. SLNA đã ăn mừng bàn thắng, song bị trọng tài khước từ sau khi tham khảo công nghệ VAR. Trọng tài chính cho rằng: Trước đó, 1 cầu thủ của HAGL đã bị đối phương phạm lỗi.

HAGL đã cố gắng kiểm soát trái bóng nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực 16m50 của đội khách. Luann Augusto là hạt nhân chơi khá xông xáo ở hàng công đội chủ nhà. Tuy nhiên, anh tỏ ra khá “cô đơn” khi các vệ tinh xung quanh không có nhiều sự liên lạc.

Chơi tương đối bế tắc, cuối hiệp 1, đội bóng của bầu Đức đã suýt phải nhận bàn thua sau pha đánh đầu ở cự ly gần của cầu thủ SLNA. Rất may cho đội chủ nhà vì người gác đền của họ đã chơi xuất sắc để cứu thua.

Trung Kiên đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu của người cũ Jairo. Ảnh: Văn Ngọc

Nhưng với 1 hàng thủ tương đối mong manh dù bố trí đến 2 ngoại binh, HAGL vẫn phải ôm trái đắng. Phút 57, từ một pha phạt góc, Jairo thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm, làm tung lưới đội bóng cũ, mở tỷ số 1-0 cho SLNA.

Bị dẫn bàn, HAGL nỗ lực chơi tấn công hòng tìm kiếm ít nhất một trận hòa. HLV Lê Quang Trãi thậm chí đã rút ra tiền vệ phòng ngự như Thanh Sơn để tung vào tiền đạo Nay Di Đan.

Được tăng cường nhân sự nhưng lối chơi, sự gắn kết của các mũi công bên phía đội bóng phố núi tương đối nhạt nhòa. Họ liên tục có những đường chuyền sai địa chỉ và dễ dàng bị hàng thủ SLNA cắt đứt.

Trước hàng phòng ngự bố trí chặt chẽ của đội khách, HAGL đã không thể tạo ra sự uy hiếp về khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. Cơ hội hiếm hoi mà họ tạo ra chỉ là cú đánh đầu đi chệch cột dọc của Luann Augusto ở phút 81.

Bế tắc trong tấn công, HAGL phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 90. Ảnh: Văn Ngọc

Không những vậy, đội chủ nhà còn thường xuyên phải đối mặt với những tình huống phản công đầy nguy hiểm của đội bóng xứ Nghệ. Sau liên tiếp những cơ hội, rốt cuộc Trung Kiên cũng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở phút 90. Người lập công nhân đôi cách biệt cho SLNA là Abdel-Amine Tran Duc Vinh.

Thất bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân Pleiku khiến HAGL tiếp tục đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ và phải đối đầu với giai đoạn khó khăn dù mùa giải mới bắt đầu.