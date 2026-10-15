Ở tuổi 32, Ken cho biết bản thân thường xuyên gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Đến nay, anh đã thất nghiệp hơn 1 năm.

Những quãng nghỉ trong hành trình đi làm vốn không xa lạ với Ken. Thay vì tiếp tục dằn vặt vì con đường sự nghiệp không thuận lợi như nhiều bạn bè, anh lựa chọn chấp nhận thực tế và tập trung vào lĩnh vực mình có khả năng làm tốt.

Dù thu nhập từ công việc lúc có lúc không, Ken vẫn xây dựng được khối tài sản hơn 300 triệu yên (khoảng 16,3 tỷ đồng) nhờ đầu tư chứng khoán. Khoản tiền giúp anh tự tin hơn về tài chính và cuộc sống.

Hành trình đầu tư của Ken bắt đầu cách đây hơn 10 năm, xuất phát từ nỗi lo về tương lai. Khi mới ngoài 20 tuổi, anh nhận thấy ngay cả khi tiếp tục làm văn phòng đến lúc nghỉ hưu, bản thân vẫn có thể chịu áp lực tiền bạc nếu không chuẩn bị sớm.

Thất nghiệp nhưng vẫn có trong tay 16,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Ken bắt đầu tìm hiểu chứng khoán và sử dụng 3 triệu yên tiền thưởng tích lũy được sau thời gian đi làm làm vốn ban đầu. Khoản tiền này tương đương khoảng 490 triệu đồng.

Sau 2 năm, tài sản đầu tư của anh tăng lên 5 triệu yên (khoảng 817,5 triệu đồng). Đến năm thứ 5, con số này vượt 50 triệu yên (khoảng 8,1 tỷ đồng). Sau khoảng 10 năm, tổng tài sản của Ken đạt 300 triệu yên (khoảng 16,3 tỷ đồng).

Ken cho biết phương pháp đầu tư của mình không phức tạp như nhiều người hình dung. Sau khi có vốn ban đầu, anh không thường xuyên lấy tiền lương hàng tháng để bổ sung vào danh mục chứng khoán.

Thu nhập từ công việc được Ken dành cho các nhu cầu thường ngày như sinh hoạt, mua sắm và ăn uống. Trung bình mỗi năm, anh chỉ đầu tư thêm 1 lần bằng tiền thưởng nếu có.

Phần lớn thời gian, Ken điều chỉnh danh mục bằng cách bán chốt lời 1 số mã cổ phiếu, sau đó sử dụng chính số tiền thu được để mua các mã khác. Anh cũng khẳng định bản thân không có kiến thức đầu tư đặc biệt ngay từ đầu và số vốn xuất phát cũng không quá lớn.

Theo Ken, bước ngoặt tài chính không nhất thiết phải đến từ tài năng xuất chúng hoặc khoản vốn khổng lồ. Anh cho rằng điều quan trọng là sớm nhận diện vấn đề, bắt đầu hành động với quy mô phù hợp và từng bước phát triển tài sản.

Dù vậy, trường hợp của Ken không có nghĩa bất kỳ ai cũng có thể biến vốn nhỏ thành tài sản hàng tỷ đồng trong vài năm. Việc đầu tư vẫn cần gắn với mục tiêu tài chính, kế hoạch sử dụng tiền tiết kiệm và khả năng chấp nhận rủi ro.

Đối với người mới, nguồn tin nêu việc duy trì quỹ dự phòng cho sinh hoạt, chỉ đầu tư bằng khoản tiền có thể chấp nhận rủi ro và tránh chạy theo lợi nhuận ngắn hạn vẫn là các nguyên tắc cần thiết.