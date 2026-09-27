Thất nghiệp hơn 6 tháng: Đừng chỉ gửi CV, đây mới là lúc cần làm 4 việc này

Thay vì tiếp tục gửi CV một cách dàn trải, người tìm việc cần nhìn lại chiến lược, xác định điểm nghẽn và chủ động thay đổi cách tiếp cận thị trường lao động.

Đừng chỉ đặt mục tiêu “có một công việc”

Sau nhiều tháng thất nghiệp, tâm lý phổ biến là chỉ cần có việc càng sớm càng tốt. Vì vậy, không ít người gửi CV cho hàng loạt vị trí dù chỉ phù hợp một phần với yêu cầu.

Cách làm này tạo cảm giác đang tích cực tìm việc nhưng chưa chắc giúp tiến gần hơn tới một cơ hội phù hợp. Thay vì chạy theo số lượng, nên chia nhỏ mục tiêu: xác định 2 - 3 nhóm công việc phù hợp, điều chỉnh CV theo từng vị trí, chủ động kết nối với những người trong ngành và bổ sung kỹ năng còn thiếu.

Một dự án cá nhân, khóa học hoặc sản phẩm thực tế cũng có thể giúp hồ sơ nổi bật hơn nếu phù hợp với vị trí đang hướng tới.

Quan trọng là phân biệt giữa “bận rộn tìm việc” và “đang tiến gần hơn đến một công việc phù hợp”. Một CV được điều chỉnh kỹ cho từng vị trí có thể hữu ích hơn việc gửi cùng một hồ sơ cho hàng chục nhà tuyển dụng.

Tìm đúng điểm khiến bạn chưa được tuyển

Nếu đã tìm việc suốt 6 tháng nhưng kết quả không thay đổi, đây là lúc cần phân tích lại toàn bộ quá trình.

Hãy nhìn vào khoảng 20 - 30 hồ sơ đã gửi và chia thành các nhóm: không nhận được phản hồi, được gọi phỏng vấn nhưng bị loại sớm, hoặc vào sâu nhưng cuối cùng không được nhận.

Mỗi nhóm có thể phản ánh một vấn đề khác nhau. Nếu gần như không có lời mời phỏng vấn, cần xem lại CV, cách trình bày kinh nghiệm hoặc nhóm vị trí đang ứng tuyển. Nếu thường xuyên được phỏng vấn nhưng không nhận được đề nghị, có thể cần cải thiện kỹ năng phỏng vấn, mức lương kỳ vọng hoặc mức độ phù hợp với công việc.

Sau nửa năm, thay vì chỉ hỏi “Tại sao mình chưa tìm được việc?”, hãy đặt câu hỏi cụ thể hơn: “Khâu nào trong quá trình tìm việc đang có vấn đề?”.

Bạn cần tìm đúng điểm khiến mình chưa được tuyển để khắc phục nó

Kiểm soát chi tiêu để giảm áp lực tài chính

Thất nghiệp kéo dài đồng nghĩa với việc khoản tiết kiệm có thể ngày càng thu hẹp. Khi áp lực tiền bạc tăng lên, người tìm việc dễ chấp nhận ngay cơ hội đầu tiên xuất hiện, kể cả khi công việc không phù hợp về thu nhập, thời gian hoặc định hướng lâu dài.

Trước khi vội hạ tiêu chuẩn, nên rà soát lại toàn bộ chi tiêu. Các khoản mua sắm không thiết yếu, dịch vụ đăng ký định kỳ hoặc những chi phí có thể cắt giảm nên được xem xét.

Nếu cần, có thể tìm thêm nguồn thu nhập ngắn hạn như công việc bán thời gian hoặc freelancer theo dự án. Một dòng tiền tạm thời có thể giúp kéo dài thời gian tìm kiếm, thay vì buộc phải đưa ra quyết định trong trạng thái quá căng thẳng về tài chính.

Đừng chỉ tìm việc qua các tin tuyển dụng

Sau 6 tháng, nếu vẫn chỉ mở trang tuyển dụng, lọc vị trí rồi gửi CV, người tìm việc có thể đang bỏ qua một nguồn cơ hội đáng kể: mạng lưới quan hệ nghề nghiệp.

Có thể bắt đầu bằng việc kết nối lại với đồng nghiệp cũ, đối tác, người từng làm cùng ngành hoặc những người đang làm việc tại doanh nghiệp mình quan tâm. Đây không nhất thiết là “nhờ xin việc”, mà đơn giản là chủ động mở rộng kết nối và tìm hiểu thêm về thị trường.

Bên cạnh đó, phạm vi công việc cũng có thể được mở rộng có tính toán: vị trí tương đương trong ngành khác, doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn, công việc hybrid hoặc remote, hợp đồng ngắn hạn...

Sau 6 tháng thất nghiệp, công việc tiếp theo không nhất thiết phải giống 100% công việc trước đây. Điều quan trọng là xác định rõ đâu là những tiêu chí có thể linh hoạt và đâu là giới hạn không nên đánh đổi.

Thất nghiệp kéo dài không chỉ là vấn đề về thời gian mà còn là tín hiệu để xem lại cách tìm việc. Khi đã nhận diện được điểm nghẽn, kiểm soát được tài chính và mở rộng cách tiếp cận, quá trình quay lại thị trường lao động sẽ có định hướng hơn thay vì chỉ tiếp tục gửi CV một cách dàn trải.