Thất lạc gia đình từ năm 9 tuổi, người đàn ông quỳ gối trước mẹ ruột sau 37 năm xa cách

Một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt tại Trung Quốc khiến nhiều người xúc động khi người đàn ông thất lạc gia đình từ năm 9 tuổi cuối cùng cũng tìm được người thân sau 37 năm lưu lạc. Đặc biệt, trước khi mất liên lạc với gia đình, mẹ ruột của anh cũng từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc, khiến hai mẹ con phải trải qua hàng chục năm xa cách.

Theo Red Star News, ngày 11/11, tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), anh Trần Thượng Quân cùng anh trai đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động với mẹ ruột sau nhiều năm thất lạc. Trên đường đến gặp mẹ, hai anh em còn cùng nhau hát ca khúc Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất như một cách bày tỏ nỗi mong nhớ người thân sau hàng chục năm xa cách.

Khoảnh khắc gặp lại mẹ, hai anh em không kìm được cảm xúc, lập tức quỳ xuống trước mặt bà rồi bật khóc nức nở. Người mẹ ôm chặt hai con, liên tục vỗ về và nghẹn ngào nói rằng suốt những năm qua, bà không muốn các con phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào.

Theo lời người thân, anh Trần Thượng Quân sinh tháng 7/1980 tại một ngôi làng thuộc huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây. Anh có một người anh trai tên Trần Thượng Quần, hơn mình 2 tuổi.

Biến cố ập đến với gia đình khi anh mới 7 tuổi. Mẹ anh bị kẻ xấu bắt cóc và sau đó được giải cứu, nhưng không trở về quê nhà mà ở lại tỉnh Hà Bắc để xây dựng cuộc sống mới. Chỉ hai năm sau, khi mới 9 tuổi, anh Thượng Quân cũng bất ngờ thất lạc khỏi gia đình. Sau nhiều lần bị đưa đi, anh được một gia đình tại thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam nhận nuôi.

Dù đã trải qua hàng chục năm, những ký ức tuổi thơ về quê nhà vẫn còn in sâu trong tâm trí người đàn ông. Anh nhớ những ngọn núi, trang trại ven sông, hai con bò gia đình từng nuôi và hình ảnh người anh trai thường dẫn mình lên núi cắt cỏ. Đặc biệt, tên của cha mẹ và anh trai vẫn luôn được anh ghi nhớ, trở thành những manh mối quan trọng trong hành trình tìm lại cội nguồn.

Năm 2017, anh đăng ký thông tin lên nền tảng tìm kiếm người thân Bao Bei Hui Jia. Trong nhiều năm, các tình nguyện viên liên tục hỗ trợ xác minh thông tin, tìm kiếm manh mối tại nhiều địa phương như Hồ Nam, Giang Tây. Tuy nhiên, không ít lần hy vọng vừa được thắp lên lại nhanh chóng vụt tắt vì các dấu vết không thể tiếp tục xác minh.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 10/2026, khi một video tìm người thân của anh được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội. Ngay ngày hôm sau, một bình luận cung cấp thông tin về ngôi làng quê cũ, tên người cha và tên trước đây của anh trai. Những chi tiết này trùng khớp đáng kinh ngạc với ký ức mà anh Thượng Quân vẫn lưu giữ.

Từ manh mối quý giá, các tình nguyện viên phối hợp cùng cảnh sát khẩn trương xác minh thông tin và tiến hành xét nghiệm ADN. Ngày 23/10, kết quả đối chiếu chính thức xác nhận anh Trần Thượng Quân đã tìm được anh trai ruột sau 37 năm xa cách.

Ngày 8/11, anh trở về quê nhà An Khang để đoàn tụ với anh trai và chị dâu. Cuộc gặp gỡ khiến cả hai anh em bật khóc, ôm chầm lấy nhau sau gần bốn thập kỷ. Người anh trai liên tục tự trách bản thân vì năm xưa không thể trông nom, bảo vệ em trai, nghẹn ngào nhắc đi nhắc lại rằng em đã phải chịu quá nhiều khổ cực khi lưu lạc bên ngoài.

Tại quê nhà, anh Thượng Quân còn được gặp lại những người hàng xóm cũ vẫn nhớ về mình. Hai anh em cùng trở lại những con đường nhỏ trên núi, ghé thăm nơi từng sinh sống và nhắc lại những câu chuyện thời thơ ấu.

Do tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, người mẹ hiện không thể di chuyển quãng đường xa để trở về quê cũ. Vì vậy, ngày 11/11, anh Thượng Quân cùng vợ, anh trai và chị dâu đã vượt quãng đường dài đến tỉnh Hà Bắc để gặp lại mẹ. Hai người em cùng mẹ khác cha của anh cũng có mặt tại nhà ga để đón các anh.

Em gái anh chia sẻ rằng trước đây, mẹ từng kể mình bị bắt cóc và đưa đến nơi khác sinh sống. Vì vậy, khi biết hai người anh thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng được tìm thấy, cả gia đình đều vô cùng vui mừng.

Sau cuộc hội ngộ, các thành viên quây quần bên nhau, cùng gói những chiếc bánh bao để chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Với anh Thượng Quân, đây không đơn thuần là một bữa ăn gia đình mà còn là dấu mốc khép lại hành trình dài tìm kiếm nguồn cội.

Người đàn ông xúc động chia sẻ rằng trước đây, anh luôn cảm thấy bản thân giống như cánh bèo trôi dạt, không có nơi để trở về. Nhưng giờ đây, sau 37 năm lưu lạc, anh cuối cùng cũng tìm được gia đình và cảm nhận được sự trọn vẹn của hai chữ đoàn viên.