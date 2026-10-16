'Thật khó tin': Gấu thực đã xuất hiện và 'xơi tái' một hũ mật ong nhân dịp kỷ niệm 100 năm 'Winnie the Pooh'

Vào ngày 15/10 (giờ địa phương), một con gấu đen đã bị camera an ninh ghi lại cảnh đột nhập vào Thư viện Công cộng Mammoth Lakes, tại Quận Mono, California. Vì lúc đó còn khoảng bốn tiếng nữa mới đến giờ mở cửa thư viện (10h sáng), nên bên trong không có nhân viên hay khách tham quan nào.

Theo phía thư viện, con gấu đã đi thẳng đến khu vực để đồ ăn nhẹ của nhân viên. Nó đã ăn bơ đậu phộng, đào, bánh quy, thậm chí còn vét sạch một hũ mật ong. Sau khi đã thỏa cơn đói, con gấu không rời đi ngay mà dành thời gian khám phá thư viện. Nó đi dạo quanh các kệ sách, lướt qua khu vực trưng bày sách mới và ghé thăm quầy tra cứu thông tin, trước khi tự mở cửa để đi ra ngoài.

Văn phòng Giáo dục Quận Mono đã chia sẻ đoạn video này trên mạng xã hội, đồng thời sáng tạo ra thuật ngữ "Li-BEAR-ian", một cách chơi chữ kết hợp giữa "librarian" (thủ thư) và "bear" (gấu). Chú gấu ghé thăm không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho cơ sở này, không có giá sách nào bị đổ và cũng chẳng có cuốn sách nào bị hư hại. Tuy nhiên, phía thư viện đã hóm hỉnh nhận xét: "Hũ mật ong vẫn chưa được trả lại".

Joseph Fob, Giám đốc Thư viện Quận Mono, cho biết: "Mặc dù chúng tôi luôn chào đón những độc giả nhiệt tình và cùng chia sẻ niềm vui nhân dịp kỷ niệm 100 năm, chúng tôi vẫn phải nhắc nhở mọi người rằng, đồ ăn nhẹ không nằm trong danh mục các món có thể mượn từ thư viện". Thư viện cũng khuyến khích người dân mượn và đọc các cuốn sách về Winnie-the-Pooh để kỷ niệm cột mốc 100 năm này, đồng thời nói đùa rằng thư viện chỉ dành cho con người.

Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra cảnh báo rằng, những chú gấu hoang dã ngoài đời thực có thể rất nguy hiểm: "Winnie-the-Pooh có thể rất đáng yêu, nhưng những chú gấu ở Mammoth Lakes lại là động vật hoang dã". Họ khuyên mọi người không nên lại gần hay cho gấu ăn, đồng thời tuân thủ các quy tắc an toàn, chẳng hạn như sử dụng thùng rác chuyên dụng chống gấu.

Ngày chú gấu ghé thăm thư viện cũng đánh dấu tròn 100 năm kể từ khi những câu chuyện về Winnie-the-Pooh của tác giả người Anh A. A. Milne lần đầu tiên được xuất bản. Winnie-the-Pooh ra mắt lần đầu vào ngày 14/10/1926. Nhân vật chính, Pooh, nổi tiếng với niềm yêu thích đặc biệt dành cho mật ong.