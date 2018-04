Thắt dây an toàn giúp giảm 50% nguy cơ tai nạn cho trẻ em

Chiến dịch Bảo vệ điều quý giá của bạn nhằm nâng cao nhận thức của việc thắt dây an toàn cho trẻ em.

Chiến dịch an toàn cho trẻ em "Bảo vệ điều quý giá nhất của bạn" chính thức được phát động - Ảnh H.C

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và đào tạo, Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP) đã phối hợp cùng GM Việt Nam phát động chiếc dịch an toàn cho trẻ em "Bảo vệ điều quý giá nhất của bạn". Chiến dịch an toàn với chủ đề cho trẻ em ngồi ghế sau và thắt dây an toàn gồm một chuỗi các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức bảo vệ trẻ em khi đi ô tô.

Mục tiêu của chiến dịch hướng đến ngăn chặn thương vong không đáng có ở trẻ em bằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng về ghế an toàn cũng như trách nhiệm của cha mẹ trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi ô tô.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết từ năm 2011 đến nay, tai nạn giao thông tại Việt Nam đã giảm liên tục, tuy nhiên, mỗi ngày vẫn còn hơn 20 người tử vong và 60 người bị thương do tai nạn giao thông.

Thống kê cho thấy, cứ 4 phút trên thế giới có 1 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 2.000 trẻ em mỗi năm. Đây là 1 trong 2 nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ trong độ tuổi từ 5 -14.

Ông Thái cho rằng, vẫn còn tình trạng trẻ em, học sinh vi phạm an toàn giao thông do người lớn thiếu nhắc nhở con em mình ý thức tuân thủ an toàn giao thông; thậm chí, vẫn có cha mẹ vi phạm an toàn giao thông (vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm) khi chở con đi học. Nhiều bậc cha mẹ sử dụng ô tô tại Việt Nam chưa ý thức được nguy cơ của việc không thắt dây an toàn, hoặc không sử dụng ghế an toàn dành cho trẻ em.

Tại lễ phát động, các đại biểu cũng như phụ huynh đã được tham gia buổi hội thảo chia sẻ kiến thức cần thiết như việc thắt dây an toàn đúng cách hay sử dụng ghế an toàn trên xe. Việc thắt dây an toàn tuy đơn giản nhưng nếu không thực hiện đúng sẽ không mang lại nhiều tác dụng. Dây an toàn phải được vòng qua vai đồng thời cũng phải qua hông của trẻ em.

Theo thống kê tại Việt Nam, mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 2.000 trẻ em. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của trẻ em từ 5 đến 14 tuổi tại nước ta. Đối với trẻ nhỏ, thắt dây an toàn khi sử dụng ô tô là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn thương vong không đáng có.

Trong khi đó, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế trước giảm được 45 - 50 % nguy cơ tử vong và từ 20 - 45 % nguy cơ bị thương nghiêm trọng; giảm được từ 25 - 75% nguy cơ tử vong và bị thương ở vị trí ghế sau, khi tai nạn giao thông xảy ra.

Tại Việt Nam, số lượng gia đình sở hữu xe hơi đang tiếp tục gia tăng đây cũng là những kiến thức rất bổ ích để trang bị cho các bậc phụ huynh. Ông Greig Craft, Chủ tịch quỹ AIP chia sẻ: " Để bảo vệ những đứa trẻ của chúng ta và tiếp tục phổ biến văn hóa an toàn giao thông, cần khuyến khích các thói quen an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Đặc biệt hơn khi đối tượng tham gia giao thông là trẻ em".

Hoàng Cường