Thắt dây an toàn giảm 50% nguy cơ tử vong khi bị tai nạn giao thông

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại Việt Nam, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 2.000 trẻ em mỗi năm.

Hướng dẫn các phụ huynh thắt dây an toàn, dùng ghế an toàn cho trẻ nhỏ khi đi ô tô - ẢNH THÚY ANH

Lễ phát động chiến dịch an toàn cho trẻ em khi ngồi trên ô tô với tên gọi "Bảo vệ điều quý giá của bạn" do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức chiều nay, 1.4, tại Trường tiểu học Dịch Vọng A (quận Cầu Giấy, Hà Nội), có sự tham gia của Phó đại sứ Mỹ Caryn McClelland, Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á Grei Craft.

Chiến dịch này sẽ phổ biến việc sử dụng ghế an toàn trẻ em và tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn cho trẻ khi ngồi trên ô tô.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết từ năm 2011 đến nay, tai nạn giao thông tại Việt Nam đã giảm liên tục, tuy nhiên, mỗi ngày vẫn còn hơn 20 người tử vong và 60 người bị thương do tai nạn giao thông.

Thống kê cho thấy, cứ 4 phút trên thế giới có 1 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 2.000 trẻ em mỗi năm. Đây là 1 trong 2 nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ trong độ tuổi từ 5 -14.

Ông Thái cho rằng, vẫn còn tình trạng trẻ em, học sinh vi phạm an toàn giao thông do người lớn thiếu nhắc nhở con em mình ý thức tuân thủ an toàn giao thông; thậm chí, vẫn có cha mẹ vi phạm an toàn giao thông (vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm) khi chở con đi học. Nhiều bậc cha mẹ sử dụng ô tô tại Việt Nam chưa ý thức được nguy cơ của việc không thắt dây an toàn, hoặc không sử dụng ghế an toàn dành cho trẻ em.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu giao thông Việt Đức (Trường Đại học Việt Đức), trẻ em tử vong do tai nạn giao thông tại nước ta chiếm tỷ lệ 20/100.000, con số này cao hơn nhiều so với của các nước ASEAN (với tỷ lệ khoảng 7,4/100.000). Ở các nước phát triển, tỷ lệ này còn thấp hơn nhiều, khoảng 4,5/100.000 trẻ.

Quỹ Phòng chống thương vong châu Á khuyến nghị, đối với trẻ nhỏ, thắt dây an toàn khi tham gia giao giao thông bằng ô tô cùng bố mẹ là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tử vong và thương tích nghiêm trọng, trong trường hợp không may xảy ra tai nạn. Người ngồi trên xe không thắt dây an toàn có nguy cơ bật khỏi xe cao gấp 30 lần trong khi va chạm. Hơn 75% trường hợp bị bật khỏi xe trong một vụ va chạm nghiêm trọng đều tử vong do thương tích.

Trong khi đó, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế trước giảm được 45 - 50 % nguy cơ tử vong và từ 20 - 45 % nguy cơ bị thương nghiêm trọng; giảm được từ 25 - 75% nguy cơ tử vong và bị thương ở vị trí ghế sau, khi tai nạn giao thông xảy ra.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chọn chủ đề năm An toàn giao thông 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em”, với mục tiêu giảm 10% số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông so với năm 2017. Sau Hà Nội, “Chiến dịch Bảo vệ điều quý giá của bạn" do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng và TP.HCM trong tháng 4 này.

Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, từ 1.1.2018, người ngồi ở hàng ghế phía sau của ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi “chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 171/2013, chỉ tài xế và người ngồi ở ghế khách cạnh tài xế không thắt dây an toàn khi xe lưu thông mới bị phạt. Còn Nghị định 46/2016 quy định mọi vị trí đều phải thắt dây an toàn (nếu xe có trang bị) khi xe đang lưu thông.

L.Châu