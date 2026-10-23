Thắt chặt trưng mua, bảo vệ quyền tài sản

Khoản 1 Điều 18 dự thảo Luật quy định giá trưng mua bảo đảm phù hợp với giá thị trường tại thời điểm quyết định và không bao gồm biến động do tin tức trưng mua. Khoản 2 Điều 18 dự thảo Luật quy định trường hợp không đồng ý thì áp dụng giá tạm tính sau 30 ngày từ khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp mới xác định lại giá.

ĐBQH Nguyễn Tấn Linh (TP. Đồng Nai) phát biểu thảo luận tại Tổ 4. Ảnh: Bảo Quyên

Đại biểu cho rằng, quy trình để cơ quan ra quyết định tự quyết định giá trưng mua hoặc tự xác định lại giá có thể dễ dẫn đến tâm lý e ngại trách nhiệm (chọn giá thấp) gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng theo giá thị trường, tránh khiếu kiện kéo dài, ĐBQH Nguyễn Tấn Linh kiến nghị nghiên cứu sửa đổi quy định "bắt buộc tham vấn Tổ chức thẩm định giá độc lập khi xác định lại giá". Cùng với đó, bổ sung quy định: "Trường hợp xác định lại giá trưng mua, người có thẩm quyền phải tham vấn chứng thư định giá của Tổ chức thẩm định giá độc lập".

Điều 19 và Điều 28 dự thảo Luật áp dụng phạt chậm nộp theo Luật Quản lý thuế nếu cơ quan nhà nước chậm thanh toán. Để bù đắp đầy đủ thiệt hại tài chính thực tế và chi phí cơ hội cho doanh nghiệp, đại biểu kiến nghị nghiên cứu sửa đổi quy định tiêu chí rõ ràng về "thiệt hại thu nhập thực tế" và "chi phí cơ hội".

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 4. Ảnh: Bảo Quyên

Thiệt hại thu nhập thực tế (điểm d khoản 1 Điều 28) thường rất khó chứng minh nếu chỉ căn cứ vào hóa đơn chứng từ... Nhấn mạnh điều này, đại biểu Nguyễn Tấn Linh đề nghị, cần cho phép căn cứ vào doanh thu/lợi nhuận bình quân của 3 - 6 tháng liền kề trước đó, hoặc hợp đồng kinh tế đã ký kết bị hủy bỏ do trưng dụng. Đồng thời, bổ sung quy định bồi thường cả tiền phạt vi phạm hợp đồng với bên thứ ba do dừng sản xuất và căn cứ thu nhập theo trung bình 3-6 tháng trước đó, đại biểu Nguyễn Tấn Linh đề nghị.