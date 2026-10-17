Thắt chặt tình quân dân trong chương trình 'Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo'

Thượng tá Phan Thanh Hải, Chính trị viên Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam, trao đổi tại chương trình.

Tại chương trình, báo cáo viên đã thông tin về tình hình biển, đảo hiện nay; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời tuyên truyền, nhận diện một số loại ma túy mới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Gần 500 người dân, giáo dân dự chương trình.

Nhân dịp này, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 2 đã trao tặng 50 suất quà và tiền mặt, 100 áo phao cùng một số sách pháp luật cho chính quyền xã Đông Lộc bổ sung vào tủ sách pháp luật của địa phương.

Chương trình "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua chương trình đã thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, sát dân và đồng hành cùng Nhân dân.

Chương trình trao tặng quà cho người dân tham dự