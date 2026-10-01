Thắt chặt tình quân dân qua chương trình 'Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo'

Cán bộ Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 hỗ trợ thông tin tuyên truyền cho người dân

Chương trình thu hút gần 500 cán bộ, nhân dân và giáo dân trên địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tham dự.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Chính trị viên Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma tuý số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, báo cáo viên đã thông tin về tình hình biển, đảo hiện nay; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời tuyên truyền, nhận diện một số loại ma túy mới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng.

Dịp này, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 trao tặng 40 suất quà bằng tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo phao và một số sách pháp luật để bổ sung vào Tủ sách pháp luật của địa phương.

Ban tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân.

Chương trình "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, sát dân và đồng hành cùng Nhân dân.