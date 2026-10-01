Thắt chặt tình quân dân qua chương trình 'Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo'
Ngày 1/10, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 - Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.
Chương trình thu hút gần 500 cán bộ, nhân dân và giáo dân trên địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tham dự.
Tại chương trình, báo cáo viên đã thông tin về tình hình biển, đảo hiện nay; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời tuyên truyền, nhận diện một số loại ma túy mới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng.
Dịp này, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 trao tặng 40 suất quà bằng tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 100 áo phao và một số sách pháp luật để bổ sung vào Tủ sách pháp luật của địa phương.
Chương trình "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển gần dân, sát dân và đồng hành cùng Nhân dân.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/that-chat-tinh-quan-dan-qua-chuong-trinh-canh-sat-bien-voi-dong-bao-dan-toc-ton-giao-23826100116245456.htm