Thắt chặt tình quân dân, gìn giữ văn hóa nơi biên giới Phong Thổ

Tại Ngày hội, các đại biểu và người dân bản La Vân ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn minh, tiến bộ

Tham dự ngày hội có ông Lê Hữu Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thổ; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng cùng đông đảo nhân dân bản La Vân.

Đoàn kết xây dựng bản ngày càng phát triển

La Vân hiện có 214 hộ với 911 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao chiếm 95%. Những năm qua, người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, từng bước khai thác tiềm năng đất đai, ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập.

Tổng diện tích cây trồng hằng năm của bản đạt 271,58ha, với các loại cây chủ lực như lúa, ngô, khoai sọ, đậu tương; diện tích cây lâu năm đạt 207,58ha, gồm cao su, cây ăn quả, sưa, quế, lát, dổi và mắc ca. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì với 128 con gia súc, 62 con dê và 2.568 con gia cầm. Nhờ nỗ lực phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 40 triệu đồng/năm.

Đời sống người dân từng bước được cải thiện, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Đến cuối năm 2026, bản còn 12 hộ nghèo, giảm 2 hộ so với năm 2025; có 33 hộ cận nghèo, trong năm đã có 2 hộ thoát cận nghèo.

Ngày hội là dịp để nhân dân bản La Vân tăng cường vun đắp tình đoàn kết cộng đồng

Cùng với phát triển kinh tế, người dân La Vân luôn quan tâm gìn giữ phong tục tập quán tốt đẹp, tiếng nói, trang phục truyền thống và tình làng nghĩa xóm. Năm 2026, bản có 196/214 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tiếp tục giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự và phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2027, bản La Vân đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân lên 40–45 triệu đồng/người/năm; giảm ít nhất 2% tỷ lệ hộ nghèo, tương ứng giảm bền vững ít nhất 2 hộ nghèo; duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa từ 95% trở lên và giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Bản cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua và cuộc vận động, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Các gia đình có thành tích trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng

Vun đắp tình quân dân, giữ vững biên cương

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Hữu Hồng ghi nhận, biểu dương những kết quả bản La Vân đạt được trong năm 2026; đồng thời đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm công tác giáo dục và khuyến học.

Lãnh đạo xã cũng nhấn mạnh việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh và phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng giải quyết ngay từ cơ sở.

Các hộ gia đình bản La Vân ký giao ước thi đua năm 2027

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo xã đã trao quà của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; trao giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026. Đại diện các hộ gia đình ký cam kết thi đua năm 2027; Ban Công tác Mặt trận bản phát động các phong trào thi đua, vận động người dân tiếp tục chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Ngày hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, hoạt động giao lưu văn hóa và trò chơi dân gian. Những hoạt động này không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với nhân dân địa phương.

Từ sự đồng thuận trong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa đến ý thức cùng lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, mốc giới, tinh thần đoàn kết ở La Vân tiếp tục được bồi đắp. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.