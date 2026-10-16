Thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026

Sát cánh ứng phó các thách thức an ninh để bảo vệ người dân

Trong khuôn khổ Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng, ngày 14-10, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Hà Nội), Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026 với đề mục “Lực lượng phòng thủ dân sự Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả siêu bão” đã được tổ chức. Với gần 3.000 quân nhân của 3 nước tham gia, cuộc diễn tập đặt ra tình huống siêu bão gây ngập lụt diện rộng, sập đổ công trình, chia cắt giao thông, khiến hàng nghìn người dân mắc kẹt, bị thương hoặc mất tích. Quân đội Việt Nam huy động 3 máy bay trực thăng, 286 phương tiện và 6 chó nghiệp vụ; quân đội Lào, Campuchia triển khai các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng.

Các khoa mục diễn tập tập trung vào yêu cầu phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và xử lý những tình huống phức tạp. Tại khu vực giả định sập đổ công trình, lực lượng công binh, biên phòng, quân y và chó nghiệp vụ phối hợp xác định vị trí nạn nhân, mở đường tiếp cận, sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa người bị nạn ra ngoài. Khi xuất hiện nguy cơ nhiễm độc do rò rỉ hóa chất, các lực lượng tiếp tục khoanh vùng ô nhiễm, tổ chức tẩy độc, bảo đảm an toàn trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện dã chiến cấp 2 để phân loại, cấp cứu và điều trị.

Những tình huống liên hoàn cho thấy, ứng phó thảm họa không chỉ đòi hỏi phương tiện hiện đại, lực lượng chuyên nghiệp mà còn phụ thuộc quyết định vào khả năng thống nhất chỉ huy, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động. Trong tình huống khẩn cấp, mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, việc tổ chức diễn tập chung giúp quân đội 3 nước kiểm nghiệm năng lực phối hợp, rèn luyện kỹ năng xử trí và chủ động hơn trước những tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Dù gặp trở ngại về ngôn ngữ và điều kiện thời tiết nắng nóng, các lực lượng vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các nội dung huấn luyện.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh đây là minh chứng sinh động cho cam kết của quân đội 3 nước trong phối hợp xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường diễn biến khó lường, tăng cường năng lực phòng thủ dân sự đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Những thảm họa quy mô lớn có thể vượt qua ranh giới quốc gia, gây sức ép lên hệ thống cứu nạn, y tế và hậu cần. Do đó, hợp tác giữa các nước láng giềng là điều kiện quan trọng để huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả ứng phó.

Cuộc diễn tập vì thế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn góp phần củng cố lòng tin, tăng cường sự hiểu biết giữa quân nhân 3 nước. Tình hữu nghị được bồi đắp bằng những hành động cụ thể, nhất là sự phối hợp nhằm bảo vệ sinh mạng con người, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài.

Một tình huống trong Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026

Gắn kết ngày càng thực chất giữa quân đội 3 nước

Quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia được tôi luyện qua những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba dân tộc từng kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau bằng tinh thần thủy chung, son sắt. Truyền thống ấy là tài sản quý báu, đồng thời đặt ra trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy tình đoàn kết và hợp tác toàn diện.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, tình hình khu vực diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, ma túy, tội phạm mạng và thiên tai ngày càng khó lường, củng cố quan hệ 3 nước không chỉ là sự tiếp nối nghĩa tình lịch sử mà còn là yêu cầu chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, ổn định và phát triển.

Trên nền tảng tin cậy chính trị, Việt Nam, Lào và Campuchia duy trì trao đổi cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối hợp tác này góp phần thiết thực không ngừng củng cố, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 3 nước.

Đặc biệt, hợp tác giữa quân đội 3 nước có ý nghĩa thiết thực trong quản lý, bảo vệ biên giới. Một đường biên giới hòa bình, ổn định không chỉ bảo đảm an ninh mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu, giao thương hàng hóa và nâng cao đời sống người dân. Việc thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vấn đề phát sinh từ cơ sở sẽ giúp chủ động ngăn ngừa nguy cơ, không để các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia gây mất ổn định.

Được thiết lập năm 2012, cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng ngày càng phát huy vai trò trong trao đổi tình hình, thống nhất định hướng và thúc đẩy hợp tác. Bộ Quốc phòng 3 nước đã phối hợp triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, tăng cường trao đổi về quân sự, quốc phòng và phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ biên giới. Cùng với đó, các hoạt động huấn luyện, diễn tập và giáo dục truyền thống góp phần nâng cao năng lực thực tiễn, củng cố sự gắn bó giữa 3 quân đội.

Để quan hệ hợp tác tiếp tục đi vào chiều sâu, 3 nước cần duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tăng cường chia sẻ thông tin và kiên định nguyên tắc không để lãnh thổ nước này bị sử dụng để phương hại đến lợi ích an ninh của nước kia. Hợp tác quản lý biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống cần được triển khai thường xuyên, thiết thực, gắn với yêu cầu bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử và ý nghĩa của tình đoàn kết 3 nước, nhất là đối với thế hệ trẻ, cần được chú trọng. Các chương trình giao lưu, trao đổi cán bộ, đào tạo và huấn luyện chung sẽ giúp truyền thống hữu nghị được tiếp nối bằng sự hiểu biết, tin cậy và trách nhiệm trong thực tiễn.

Trên bình diện khu vực, hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia cần gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp tích cực vào các cơ chế quốc phòng đa phương như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ADMM mở rộng (ADMM+). Sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 nước sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á.

Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việc phát huy tình hữu nghị cần gắn với tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia. Đó là cơ sở để quan hệ 3 nước phát triển ổn định, bền vững.

Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự năm 2026 cho thấy tình đoàn kết giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đang được chuyển hóa thành những hoạt động hợp tác cụ thể, nâng cao khả năng phối hợp trước các thách thức chung. Trong một thế giới nhiều biến động, củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh và phát huy truyền thống đoàn kết chính là cách thiết thực để 3 nước bảo vệ người dân, giữ vững môi trường hòa bình và cùng hướng tới tương lai ổn định, phát triển, thịnh vượng trên bán đảo Đông Dương.