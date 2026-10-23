Thắt chặt tình hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Học sinh Việt Nam - Nhật Bản cùng khám phá những nét văn hóa đặc sắc của từng nước.

Sáng 23/10, Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội) tổ chức tiếp đón đoàn học sinh đến từ Trường THPT Ritsumeikan Moriyama và Trường THPT Junior - Nhật Bản với nhiều hoạt động trải nghiệm và giao lưu văn hóa phong phú.

Nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, mục đích của hoạt động giao lưu lần này nhằm giúp học sinh có cơ hội trở thành những "đại sứ ngoại giao" nhỏ tuổi quảng bá tới bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tinh thần hữu nghị và hợp tác của con người Việt Nam. Bối cảnh hội nhập hiện nay, việc học sinh sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và trở thành ngôn ngữ thứ hai là rất quan trọng.

Cô Nguyễn Bội Quỳnh (phải) cùng trải nghiệm nặn tò he tại chương trình.

Chương trình "Đại sứ Thanh thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản" năm 2026 gồm hai phần:

Tháng 6/2026, đoàn học sinh Việt Nam (trong đó có Trường THPT Việt Đức) tới thăm Trường Ritsumeikan Moriyama của Nhật Bản và được làm quen với các môn thể thao như đấu kiếm, vẽ thư pháp và các hoạt động âm nhạc khác. Trong tháng 10/2026, đoàn học sinh của Nhật Bản đến thăm và giao lưu với học sinh Việt Nam.

Tại Trường THPT Việt Đức, các em được tham gia những hoạt động giới thiệu về trường bằng tiếng Anh. Đồng thời, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của mỗi nước, trong đó có nghệ thuật thư pháp. Nhà trường muốn các em cùng trải nghiệm trò chơi dân gian Nặn tò he và một số tiết mục văn nghệ của học sinh.

Những hoạt động ý nghĩa của học sinh hai nước tại chương trình.

Chương trình gặp mặt, giao lưu thu hút nhiều học sinh tham gia.

Bày tỏ niềm vui khi được trải nghiệm nặn tò he, em Kohei đến từ Trường THPT Ritsumeikan Moriyama, Nhật Bản cho biết: "Trong chuyến đi lần này tới Việt Nam, em cảm thấy vô cùng thú vị khi được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và khám phá những nét văn hóa đặc sắc nơi đây. Các bạn học sinh Việt Nam rất thân thiện, mến khách và nhiệt tình giúp đỡ chúng em".

Kohei cũng cho hay, ở Nhật Bản có nghệ thuật gấp giấy Origami để tạo ra những hình thù đa dạng; còn Việt Nam có nghệ thuật nặn tò he cho ra những hình dạng con giống, hoa lá hoặc nhân vật hoạt hình khác nhau chỉ với nguyên liệu là bột gạo thực sự rất ấn tượng. Đây sẽ là những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ với nam sinh trong hành trình này vì có thêm nhiều người bạn mới.

Các em cùng trải nghiệm và chia sẻ cảm xúc tại buổi giao lưu.

Với Lê Châu Khanh - học sinh lớp 10D8 (tiếng Nhật), Trường THPT Việt Đức, được tham gia chương trình lần này giúp em thêm hiểu một phần văn hóa của xứ sở hoa anh đào, trong đó có nghệ thuật thư pháp do các bạn học sinh Nhật Bản thể hiện trên sân khấu. Thông qua mỗi bức tranh chữ, các bạn muốn nhấn mạnh đến việc hãy cùng nhau trân trọng khoảnh khắc quý giá này khi được gặp và giao lưu.

"Đây là dấu mốc đặc biệt giúp cho các em học sinh Trường THPT Việt Đức khi các em như những sứ giả văn hóa để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam luôn mến khách và yêu chuộng hòa bình tới bè bạn quốc tế. Tất cả tạo nên một hình thái 'lớp học không biên giới' nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản", cô Bội Quỳnh chia sẻ.