Thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa tuổi trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia

Sáng 10/11, nằm trong chuỗi các hoạt động trọng tâm của Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào năm 2026 đang diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Đổi mới công tác thanh niên-Kết nối thế hệ trẻ-Kiến tạo tương lai."

Sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tuổi trẻ ba nước.

Tham gia và điều hành Diễn đàn có Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam Phạm Hồng Hiệp; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Nguyễn Văn Mạnh; Phó trưởng ban Phát triển nghề nghiệp thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Lào Sisomphone Tipanya; Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Campuchia Hour Chhunkry.

Khai mạc diễn đàn, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác thanh niên đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới toàn diện. Diễn đàn tập trung thảo luận hai nội dung trọng tâm: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội và nâng cao hiệu quả công tác thanh niên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, tăng cường kết nối và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong vun đắp tình đoàn kết hữu nghị ba nước.

Tại phiên thứ nhất, không khí hội trường sôi nổi khi các đại biểu bước vào tọa đàm chuyên sâu về chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, Hội và nâng cao hiệu quả công tác thanh niên trong bối cảnh mới."

Mở đầu phần tham luận, đại diện tuổi trẻ Việt Nam đã chia sẻ những bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, nổi bật là việc “số hóa” công tác tuyên truyền, giáo dục qua các ứng dụng thực tế ảo (VR) đưa thanh niên tham quan các “địa chỉ đỏ”, bảo tàng số; lan tỏa sâu rộng phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng để định hướng hệ giá trị sống chuẩn mực cho thế hệ trẻ.

Đại diện đoàn đại biểu thanh niên Campuchia và Lào đã mang đến diễn đàn những góc nhìn thực tiễn phong phú, chia sẻ nhiều mô hình hay trong công tác tập hợp đoàn viên, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong học tập, khởi nghiệp sáng tạo và hành trình chuyển đổi số toàn diện.

Ở phiên thứ hai với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, tăng cường kết nối và phát huy vai trò thanh niên trong vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia," các tham luận và ý kiến thảo luận đã chạm đúng mạch cảm xúc đoàn kết keo sơn của tuổi trẻ ba nước.

Đại diện thanh niên Việt Nam đã hiến kế 3 trục giải pháp trọng tâm nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống gồm: thiết lập mạng lưới cán bộ Đoàn, Hội trẻ ba nước để kết nối thông tin thường xuyên; đa dạng hóa các hoạt động giao lưu dành riêng cho từng khối đối tượng từ sinh viên, doanh nhân trẻ đến thanh niên vùng biên giới; chú trọng đưa lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào-Campuchia vào các đợt hành trình về nguồn, sinh hoạt chính trị. Hưởng ứng tinh thần ấy, các đại biểu Lào và Campuchia cũng đóng góp nhiều sáng kiến giá trị về tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, tình nguyện quốc tế, qua đó tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để thế hệ trẻ ba nước tiếp tục chung tay viết tiếp những trang sử hào hùng của tình hữu nghị vĩ đại.

Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết, trách nhiệm từ đại biểu ba nước, qua đó đúc rút nhiều mô hình hay, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh niên trong giai đoạn mới. Các kết quả và đề xuất tại diễn đàn sẽ là cơ sở quan trọng để tổ chức thanh niên ba nước tiếp tục nghiên cứu, phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình hành động trong thời gian tới, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba dân tộc Việt Nam-Lào-Campuchia đời đời bền vững.

Ngay sau diễn đàn, đoàn đại biểu thanh niên ba nước đã tham gia tìm hiểu mô hình thanh niên tham gia phát triển du lịch tâm linh và kinh tế địa phương tại Khu du lịch Núi Thiên Mã (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi). Tại đây, các đại biểu trẻ đã tìm hiểu về cách thức khơi dậy tiềm năng du lịch, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, tâm linh.

Dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi./.