Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam-Lào qua giải bóng đá hữu nghị tại Vientiane

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2026), chiều 13/11, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với các ban, bộ, ngành của Lào tổ chức giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam-Lào 2026.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Anouphap Vongnokeo; Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhon Phommalat; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng Lào và Văn phòng Quốc hội Lào; đại diện các cơ quan đơn vị của Lào tham gia giải; lãnh đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào; và đông đảo cán bộ, nhân viên, cổ động viên hai nước.

Giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam-Lào 2026 quy tụ 12 đội tham dự, gồm 11 đội đến từ các cơ quan Trung ương của Lào như Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Thể thao, Bộ Tài chính Lào và một đội bóng của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của giải giao lưu bóng đá trong chuỗi các hoạt động đối ngoại, văn hóa-thể thao do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức, nhằm thiết thực chào mừng những dấu mốc lịch sử trọng đại và sự kiện đoàn kết, văn hóa của hai dân tộc; khẳng định giải giao lưu bóng đá không chỉ có ý nghĩa thiết thực để tăng cường thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, mà còn thắt chặt mối quan hệ tình cảm, đoàn kết gắn bó giữa đội ngũ những người làm công tác đối ngoại của hai nước Việt Nam-Lào, góp phần triển khai hiệu quả, thiết thực đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm ơn 11 bộ, ban, ngành ở Trung ương của Lào đã tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình sự kiện này.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh tiếp nối những mùa giải trước, sự hưởng ứng của 11 cơ quan Trung ương Lào tạo thêm đà cho các hoạt động giao lưu giữa hai nước hướng tới Năm Đoàn kết Việt Nam-Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng bày tỏ tin tưởng thông qua hoạt động thể thao này, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và các cơ quan làm công tác đối ngoại của Lào sẽ tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo động lực và gia tăng sự gắn kết, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là dịp tốt để cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng các đồng nghiệp Lào chung vui chào mừng 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ngay sau lễ khai mạc, những trận đấu giao lưu đã diễn ra sôi nổi, mang lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp trong lòng các vận động viên và khán giả. Các vận động viên đã giao lưu hết mình với tinh thần thể thao “fair-play” lành mạnh, công bằng và cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, kịch tính, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Kết thúc giao lưu thể thao, Ban Tổ chức đã trao Cúp Vô địch và Kỷ niệm chương cho các đội tham gia và đạt giải./.