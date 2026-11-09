Thắt chặt tình đoàn kết qua lời ca, tiếng hát

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thứ ba từ trái sang); lãnh đạo xã Năm Căn và các xã lân cận, cùng đông đảo nghệ nhân, tài tử và Nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Năm Căn Cao Minh Quang nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; đồng thời khẳng định vai trò của hoạt động văn hoá, văn nghệ trong gắn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, nhất là nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi giao lưu văn nghệ với người dân địa phương.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục tân nhạc, ca cổ và Đờn ca tài tử với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tình cảm gia đình. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi trực tiếp tham gia giao lưu với tiết mục ca cổ "Thương em nhiều qua lá thư Xuân" (sáng tác Ngô Hồng Khanh), tạo không khí gần gũi, thân tình giữa lãnh đạo, nghệ nhân và bà con.

Các tài tử, diễn viên không chuyên biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn tại chương trình.

Hoạt động góp phần tạo sân chơi văn hoá lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích phong trào văn nghệ quần chúng, qua đó thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cổ vũ Nhân dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.