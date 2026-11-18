Bà con nhân dân bản Xằng Trên đón đoàn công tác

Video: Lễ ký kết nghĩa "Bản - Bản" giữa bản Xằng Trên với bản Cánh Cò

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cấp ủy chính quyền địa phương xã Dương và xã Mỹ Lý cùng đông đảo nhân dân.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của bản Xằng Trên

Tại buổi lễ, đại diện của hai bản đã thống nhất ký kết các nội dung phối hợp, tập trung xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Hai bên cũng cam kết phối hợp bảo vệ nguyên trạng đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới; kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc phát sinh và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và xã Mỹ Lý tặng quà đội văn nghệ

Trong hơn 10 năm qua, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 22 bản của phía Việt Nam kết nghĩa với 23 bản của Lào. Từ những bản ký kết nghĩa, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được duy trì, góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Việc kết nghĩa giữa bản Xằng Trên và bản Cánh Cò tiếp tục mở rộng mạng lưới đoàn kết, hữu nghị ở khu vực biên giới. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Trưởng bản Xằng Trên xã Mỹ Lý và bản Cánh Cò ký biên bản ghi nhớ

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và xã Mỹ Lý tặng quà hai bản

Lãnh đạo xã Dương tặng quà xã Mỹ Lý