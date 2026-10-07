Thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đại tá Bùn-my Xay-pạ-sợt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà tại buổi tiếp và làm việc.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà tới thăm và làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã khái quát những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tiềm năng, thế mạnh cùng định hướng chiến lược của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Điểm lại chặng đường hợp tác truyền thống giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Các hoạt động giao lưu, phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực thời gian qua không chỉ góp phần gia tăng sự tin cậy chính trị, thấu hiểu lẫn nhau mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của hai địa phương.

Trân trọng và đánh giá cao sự hợp tác chủ động, hiệu quả từ phía tỉnh bạn, đồng chí mong muốn hai tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, mở rộng nội dung liên kết ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Trong đó, tập trung phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa Nhân dân hai tỉnh; bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Quang đã trân trọng chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tới Đoàn công tác, chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Phú Thọ đạt nhiều kết quả.

Đại tá Bùn-my Xay-pạ-sợt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà, Đại tá Bùn-my Xay-pạ-sợt trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà nhấn mạnh, những thành quả hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh thời gian qua là động lực quan trọng để lực lượng vũ trang hai bên tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà lưu niệm tặng Đại tá Bùn-my Xay-pạ-sợt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Luông Nậm Thà và Đoàn công tác.

Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn Phú Thọ – Luông Nậm Thà sẽ ngày càng phát triển bền chặt, đi vào thực chất.