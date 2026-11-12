Thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Quang cảnh tại Lễ kết nghĩa

Dự buổi lễ, về phía Vương quốc Campuchia có Trung tá Phan Bun Thươn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 115; Đại úy Loi Moi, Đại đội trưởng Đại đội 1 cùng các thành viên đoàn công tác.

Về phía Việt Nam có Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng; Thượng tá Nguyễn Huy Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An cùng các đại biểu.

Ký kết kết nghĩa giữa Đại đội 1, Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi lễ, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình, quản lý, bảo vệ biên giới; thảo luận các nội dung phối hợp trong thời gian tới và tiến hành ký kết giao ước kết nghĩa.

Theo nội dung ký kết, hai bên duy trì hội đàm, trao đổi định kỳ 3 tháng một lần; thường xuyên thông tin về tình hình biên giới, phối hợp tuần tra song phương, tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu.

2 đơn vị cũng tăng cường phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, hỗ trợ nhau trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

2 đơn vị trao Bản ký kết giao ước kết nghĩa

Sau lễ ký kết, đoàn đại biểu hai bên tham quan mô hình tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An.

Lễ kết nghĩa là dịp củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước; tạo cơ sở để 2 đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, cùng giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia ổn định, hòa bình, hữu nghị.