Thắt chặt tình đoàn kết gắn bó Sơn La - Hủa Phăn

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh đến thăm Trường THPT Phăn La.

Gần sáu thập kỷ chặng đường gắn bó

Mối quan hệ giữa Sơn La và Hủa Phăn được đặt nền móng và tôi luyện qua những chặng đường lịch sử hào hùng của hai dân tộc. Từ năm 1967, tỉnh Sơn La đã thành lập bộ phận theo dõi công tác C, tiếp đó thành lập Ban Miền Tây vào năm 1969. Tháng 11/1969, Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai tỉnh được ký kết tại Viêng Xay, đánh dấu mốc quan trọng trong việc định hình mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt.

Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, lực lượng vũ trang Sơn La đã kề vai sát cánh cùng quân và dân Hủa Phăn tiễu phỉ, trừ gian, bảo vệ an ninh vùng căn cứ cách mạng. Hơn 520 lượt chuyên gia, y bác sĩ, công nhân kỹ thuật Sơn La đã vượt núi, băng rừng sang giúp đỡ Hủa Phăn. Những công trình mang dấu ấn lịch sử như cầu treo, bến phà Mường Ét, công trình thủy lợi Chiềng Khương... là minh chứng sống động cho tình nghĩa thủy chung giữa hai địa phương.

Cuộc hội kiến giữa lãnh đạo tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Phút Phăn - Kẹo Vông Xay, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn, bày tỏ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hủa Phăn luôn khắc sâu, ghi nhớ tấm lòng chí nghĩa, chí tình của tỉnh Sơn La. Từ những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến đến chặng đường xây dựng kinh tế hiện nay, Sơn La luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Hủa Phăn xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh, trụ sở công an bản, bệnh viện và đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, trí thức trẻ. Đó là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, xuất phát từ tình cảm đồng chí, anh em một nhà.

Bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, mối quan hệ song phương tiếp tục được hai tỉnh vun đắp, phát huy truyền thống gắn bó. Giai đoạn 2022-2026, hàng chục đoàn đại biểu cấp cao và các cấp, ngành của hai tỉnh đã qua lại, trao đổi kinh nghiệm. Sơn La dành nguồn lực hỗ trợ Hủa Phăn xây dựng các công trình dân sinh thiết yếu như Nhà điều trị nội trú Bệnh viện huyện Mường Ét, trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới. Đặc biệt, công tác quản lý biên giới và bảo đảm an ninh, trật tự luôn được hai bên phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững tuyến biên giới giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào.

Lãnh đạo hai tỉnh tại cuộc hội kiến.

Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Mối quan hệ hợp tác giữa Sơn La và Hủa Phăn đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua cơ chế trao đổi đoàn định kỳ và phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể. Những năm qua, Sơn La đã tích cực hỗ trợ Hủa Phăn về kinh tế, hạ tầng cơ sở, an ninh biên giới và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, duy trì mối liên hệ mật thiết, gắn bó, hữu nghị.

Tại Hủa Phăn, Trường THPT Phăn La là công trình mang đậm dấu ấn hợp tác giữa hai tỉnh. Ngôi trường là biểu tượng đẹp của tình đoàn kết giữa hai địa phương từ những năm 1977-1979, khi Sơn La viện trợ và trực tiếp thi công xây dựng 15 phòng học kiên cố, góp sức xây dựng “cái nôi” nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Hủa Phăn, trong đó có cả những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh hiện nay. Năm học 1996-1997, trường chính thức mang tên Trường Trung học phổ thông Phăn La. Trong tên gọi này, chữ “Phăn” bắt nguồn từ tên tỉnh Hủa Phăn, chữ “La” bắt nguồn từ tên tỉnh Sơn La, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao quà cho lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn cuối tháng 10 vừa qua, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La tiếp tục trao tặng nhà trường trang thiết bị máy tính hiện đại, hỗ trợ công tác dạy và học. Đồng chí Bua Ngân Nít Tạ Vông, Hiệu trưởng Trường THPT Phăn La, xúc động chia sẻ: Chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm tỉnh Sơn La dành cho nhà trường suốt nhiều năm qua. Món quà thiết bị học tập hôm nay không chỉ hỗ trợ thiết thực cho công tác giảng dạy mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để thầy và trò nỗ lực vươn lên, giáo dục thế hệ trẻ luôn khắc ghi và gìn giữ tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao quà cho lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Nối dài mối quan hệ hợp tác đặc biệt

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn ngày 24 và 25/10/2026, Đoàn công tác tỉnh Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Trưởng đoàn đã hội kiến lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn. Trong không khí cởi mở, thắm tình đoàn kết, lãnh đạo hai tỉnh cùng nhìn lại chặng đường hợp tác toàn diện thời gian qua, đồng thời thảo luận về định hướng chiến lược trong giai đoạn 2026-2029.

Đồng chí Phút Phăn - Kẹo Vông Xay, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn, khẳng định: Những định hướng hợp tác mới trong giai đoạn này có ý nghĩa chiến lược quan trọng, nhằm củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh biên giới; mở rộng hợp tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết nối các tuyến du lịch liên hoàn và tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Qua đó, tạo động lực nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới hai tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh tham quan khuôn viên Trường THPT Phăn La.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, hai tỉnh xác định đẩy mạnh hợp tác kinh tế xanh và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên. Sơn La tiếp tục hỗ trợ Hủa Phăn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt công nghệ cao, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững; thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, logistics cửa khẩu; tăng cường truyền thông đa nền tảng để quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của hai địa phương.

Hai tỉnh cũng phối hợp nghiên cứu tổ chức định kỳ “Ngày hội vùng biên” tại các cặp cửa khẩu trọng điểm; xây dựng, hoàn thiện tour du lịch Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Bang, phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử và văn hóa bản địa. Đồng thời, tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế giao ban công tác biên giới, tuần tra song phương và nhân rộng các mô hình kết nghĩa cụm bản - bản hai bên biên giới.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất Trường THPT Phăn La.

Ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: Sở xác định vai trò cơ quan đầu mối, chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn tập trung vào ba trọng tâm: cụ thể hóa các biên bản hợp tác thành kế hoạch, đề án chi tiết cho từng lĩnh vực chuyên ngành; tích cực tham mưu triển khai quy hoạch, nâng cấp hạ tầng các cặp cửa khẩu trọng điểm, đặc biệt là cặp cửa khẩu Lóng Sập - Pa Háng, Chiềng Khương - Bản Đán; nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho hai tỉnh.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Sơn La và Hủa Phăn đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của hai địa phương, hai dân tộc. Dù tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, ngọn lửa nghĩa tình sắt son được hun đúc qua nhiều thế hệ vẫn luôn bền chặt. Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh, quan hệ hợp tác đặc biệt Sơn La - Hủa Phăn sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.