Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam-Nhật Bản

Mưa lớn kết hợp gió mạnh, sóng biển và triều cường trong hai ngày 9 và 10/11 đã gây ngập úng, sạt lở tại nhiều địa bàn thành phố Huế. Gió ven biển giật cấp 8, khiến 10 hộ dân với 40 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn, bốn nhà dân bị tốc mái.