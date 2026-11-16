Thắt chặt nghĩa tình, nâng tầm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tại các buổi gặp gỡ, lãnh đạo hai đơn vị đã chia sẻ những tầm nhìn chiến lược đầy tâm huyết, định hướng phát triển trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

PGS.TS Vũ Minh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ, chia sẻ về định hướng đào tạo của nhà trường.

Đến thăm Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời lắng nghe những chia sẻ từ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Phương, Hiệu trưởng nhà trường. PGS.TS Vũ Minh Phương cho biết: Đơn vị luôn kiên định mục tiêu đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Với tầm nhìn đến năm 2030, trường phấn đấu trở thành một trong 5 trường đại học khoa học sức khoẻ hàng đầu Việt Nam và lọt vào nhóm 1.000 trường đại học hàng đầu châu Á.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời trao tặng Trường Đại học Y dược Cần Thơ phần quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đối với Đại học Cần Thơ, GS.TS Trần Ngọc Hải, Quyền Giám đốc, thông tin về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới: Trường hướng tới quy mô đào tạo từ 60-70 ngàn sinh viên; tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực STEM, công nghệ vi mạch bán dẫn và đào tạo liên ngành.

Đặc biệt, Đại học Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh mũi nhọn như công nghệ thuỷ sản.

GS.TS Trần Ngọc Hải, Quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ, thông tin về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời bày tỏ sự trân trọng và gửi lời tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ của đội ngũ cán bộ, giảng viên đối với sự nghiệp “trồng người”. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, hai đơn vị không chỉ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín của vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà còn trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Lữ Quang Ngời trao tặng các trường phần quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau. Đồng chí gửi lời chúc tập thể sư phạm các đơn vị luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, gặt hái thêm nhiều thành tựu mới, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đặc biệt là tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Cà Mau trong việc đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời trao tặng Đại học Cần Thơ phần quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

GS.TS Trần Ngọc Hải, Quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ, trao tặng Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời một số tài liệu do đơn vị phát hành.

Đáp lại tình cảm quý báu từ lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đại diện hai nhà trường khẳng định sẽ thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết với địa phương vì sự phát triển chung của toàn vùng.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đại học Cần Thơ.