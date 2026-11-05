Thắt chặt liên kết, thúc đẩy phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Đại biểu tham quan khu du lịch Nhà dừa ở Vĩnh Long. (Ảnh: DUNG NGHI)

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm như: Hình thành mạng lưới liên kết sản phẩm du lịch và tuyến điểm liên vùng; thúc đẩy liên kết cung-cầu, ưu tiên sử dụng dịch vụ chéo giữa các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở cung ứng; tăng cường xúc tiến quảng bá chung trên nền tảng số; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với phát triển bền vững.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh kết nối không gian du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp với hệ sinh thái sông nước, miệt vườn đặc trưng, từ đó tạo ra chuỗi giá trị du lịch liên vùng phong phú. Sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc trục dọc Bắc-Nam và liên vùng, đang mở ra không gian giao thương và thu hút dòng khách lớn giữa 2 khu vực trọng điểm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 và Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch.

Sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp tác liên kết giữa nhiều doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đánh dấu bước chuyển biến thực chất từ liên kết chủ trương sang hành động khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch toàn vùng.