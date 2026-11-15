Thắt chặt kiểm soát người nước ngoài lưu trú ở Đồng Nai

Phát hiện nhiều người nước ngoài lưu trú, lao động trái phép

Không để tình trạng người nước ngoài lưu trú trái phép, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư lành mạnh, Ban giám đốc Công an TP Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung làm tốt các biện pháp công tác đề ra. Đại tá Nguyễn Chí Toàn, Phó giám đốc Công an TP Đồng Nai đã giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh lên phương án kiểm tra; Công an các xã, đặc biệt là các xã có nhiều khu công nghiệp, vùng biên giới rà soát lập danh sách lao động người nước ngoài lưu trú; Phòng An ninh điều tra nắm tình hình về người nước ngoài vi phạm pháp luật. Tất cả các thông tin thu thập được sẽ nhanh chóng chia sẻ đến tất cả các đơn vị tham gia để công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý đạt hiệu quả cao. Trường hợp phát hiện người nước ngoài lưu trú trái phép để lao động thì truy gốc, xử lý cả người tiếp tay sai phạm.

Bắt quả tang các nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc

Xác định người nước ngoài lưu trú trái phép không chỉ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mà còn tạo lỗ hổng lớn cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia ẩn náu để thiết lập các công xưởng công nghệ cao, thực hiện hành vi lừa đảo mạng, đánh bạc trực tuyến, hoặc buôn bán ma túy...., ngay khi nhận nhiệm vụ, tất cả các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã lập tức vào cuộc. Sự phối hợp đồng bộ đã phát huy hiệu quả bởi chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 260 cá nhân, tổ chức vi phạm; tiến hành trục xuất 129 người nước ngoài vi phạm, khởi tố 3 vụ, chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với các vụ việc vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh. Đặc biệt, cơ quan Công an đã triệt phá “công xưởng” lừa đảo trực tuyến khi vừa mới manh nha hoạt động.

Cụ thể qua công tác trinh sát, nắm tình hình, vào hồi 19 giờ 40 phút ngày 24/10/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại G.K.H.N. Tại thời điểm kiểm tra xác định, Công ty TNHH xây dựng và thương mại G.K.H.N do bà L.T.H, sinh năm 1989, quốc tịch Việt Nam là chủ sở hữu và giao toàn quyền quản lý cho ông B.N.D, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam đang sử dụng 7 người quốc tịch Bangladesh, trong đó có 5 trường hợp quá hạn tạm trú từ năm 2024 và 2 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu. Ngoài ra, còn có 2 người quốc tịch Ấn Độ nhập cảnh bằng thị thực điện tử evisa (còn hạn tạm trú đến 15/11/2026) nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Phát hiện nhiều người nước ngoài lưu trú, lao động trái phép trong khu công nghiệp Đồng Xoài

Làm việc với cơ quan Công an, ông B.N.D khai nhận, công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2026 đến nay, chuyên sản xuất sản phẩm “ống gió” dùng để lắp đặt tại các nhà xưởng, công ty. Do công ty nhận được nhiều đơn hàng nhưng lại thiếu công nhân nên treo biển tuyển dụng lao động. Trong thời gian này, có 9 người nước ngoài đến xin việc. Sau khi kiểm tra biết những người này không đủ điều kiện lưu trú, không có giấy phép lao động do cơ quan chức năng Việt Nam cấp, nhưng do thiếu công nhân, hơn nữa những người này không phải đóng bảo hiểm và lương cũng thấp nên đã quyết định thuê. Do lo sợ bị cơ quan Công an phát hiện nên ông D. không khai báo tạm trú và bố trí ở ngay tại hai phòng ngủ, có giường tầng. Ông B.N.D trực tiếp giao việc, trả lương cho các trường hợp người nước ngoài với số tiền 200.000 đồng/ người/ ngày và trả lương theo ngày, cùng với đó còn yêu cầu toàn bộ những người này hạn chế đi ra ngoài. Ông D. cũng tự đi mua thực phẩm giao lại cho những người nước ngoài này để họ tự nấu ăn.

Tiếp tục phối hợp kiểm tra, Công an TP Đồng Nai còn phát hiện một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đồng Xoài III, phường Bình Phước có 91 người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trên 90 ngày nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp cũng có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý theo quy định nên đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp và các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Triệt xóa “công xưởng” lừa đảo sử dụng công nghệ cao

Nhóm đối tượng tiếp tay đắc lực cho Nguyễn Thị Thùy Linh thực hiện hoạt động lừa đảo qua mạng

Việc siết chặt công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của cơ quan thực thi pháp luật trong đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài, mà còn kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao trà trộn vào hoạt động. Cụ thể, qua công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai đã phát hiện tại các căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên có 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Tiếp tục kiểm tra căn nhà số A26B đường Phạm Văn Nghĩa, khu phố 15, phường Tam Hiệp, phát hiện thêm 5 người nước ngoài khác không có hộ chiếu. Tại căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins, các đơn vị phối hợp phát hiện thêm một người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Qua làm việc và xác minh tại các cơ sở lưu trú, cơ quan Công an xác định có tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Bắt nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng

Tại nơi lưu trú của các đối tượng này còn lắp đặt nhiều hệ thống máy tính có kết nối với internet nghi có hoạt động mờ ám nên đã được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra vào cuộc.

Chỉ trong thời gian ngắn tiến hành xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã lần ra được Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1996, ngụ khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức nơi ở cho người nước ngoài. Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun (quốc tịch Trung Quốc) từ năm 2017 và có một con chung. Tháng 12/2025, Li Kun cùng Linh thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh để ở. Đầu tháng 5/2026, thông qua một tài khoản WhatsApp có tên “Co Co”, Li Kun được thuê tìm địa điểm lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam làm việc livestream bán hàng. Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê căn nhà trên đường Võ Thị Sáu, sau đó Linh tiếp tục thuê hai căn nhà A34, A35 trên đường D5 và căn hộ B1801 chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho những người nước ngoài trên.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an đã làm rõ Linh rủ rê, lôi kéo Lăng Hoài Lâm, sinh năm 1999 tại tỉnh Lạng Sơn, Trần Văn Dũng, sinh năm 1994 tại tỉnh Hà Tĩnh và Li Yan, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc (anh ruột của Li Kun) sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và 1 máy tính bảng. Làm việc với cơ quan Công an, Linh khai nhận đã cùng đồng bọn xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng trạm sạc điện Tesla giả để dụ dỗ nhiều người khác đầu tư vào nhằm trục lợi, nhưng mới dụ được một nhà đầu tư người Mỹ chuyển 1.090,21 USDT (tiền điện tử), tương đương khoảng 28,3 triệu đồng thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động, nhằm góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, ổn định và thượng tôn pháp luật.