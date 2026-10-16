Thắt chặt kết nối du học sinh Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc)

Sự kiện có sự tham dự của gần 40 tân sinh viên đại diện cho các sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh phát biểu chào mừng các tân sinh viên Việt Nam đến Hong Kong. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các tân sinh viên nắm bắt thông tin tổng quan về môi trường học tập, quy định pháp luật sở tại và công tác bảo hộ công dân; đồng thời tạo diễn đàn kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hong Kong.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Lê Đức Hạnh chúc mừng các tân sinh viên khóa 2026-2027 đã vượt qua các kỳ tuyển chọn khắt khe để gia nhập môi trường giáo dục quốc tế hàng đầu. Điểm lại chặng đường mở rộng hợp tác giáo dục, Tổng lãnh sự Lê Đức Hạnh cho biết, trước năm 2021, Hong Kong chưa thực hiện việc cấp thị thực du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam do những hạn chế về thông tin và rào cản lịch sử. Nhờ nỗ lực kiên trì vận động của Tổng lãnh sự quán cùng sự hưởng ứng của chính quyền Đặc khu và các trường đại học sở tại, chính sách thị thực du học đã chính thức được bãi bỏ rào cản, mở ra cơ hội cho hàng trăm sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình học bổng uy tín.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng lãnh sự Lê Đức Hạnh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ du học sinh và trí thức trẻ, là bộ phận không tách rời và là nguồn lực chiến lược quan trọng trong tiến trình phát triển, hội nhập của đất nước.

Trong bối cảnh Việt Nam và Hong Kong duy trì mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại ngày càng sâu rộng, với việc Hong Kong vươn lên trở thành nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ tư tại Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hong Kong, tiềm năng phát triển sự nghiệp dành cho sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp là rất lớn.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng lãnh sự mong muốn các tân sinh viên không chỉ nỗ lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu khoa học mà còn chú trọng giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao bản lĩnh văn hóa của người Việt Nam trong môi trường quốc tế. Tổng lãnh sự khuyến khích các du học sinh phát huy vai trò "sứ giả văn hóa", làm cầu nối hữu nghị, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam văn minh, năng động đến bạn bè Hong Kong và quốc tế, qua đó củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên. Tổng lãnh sự quán cam kết luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong quá trình sinh sống và học tập tại địa bàn.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau cùng các tân sinh viên tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, Chủ tịch VSAHK Nguyễn Nhân Trí đã báo cáo về tình hình phát triển của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại địa bàn. Từ chỗ chỉ có khoảng 8 tân sinh viên bậc cử nhân vào năm 2022, đến nay cộng đồng du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hong Kong đã tăng trưởng mạnh mẽ, lên tới gần 300 người. Đại diện VSAHK đánh giá cao tinh thần tự giác, bản lĩnh và năng lực vượt trội của du học sinh Việt Nam; đồng thời khuyến khích các tân sinh viên tận dụng tối đa lợi thế tương đồng văn hóa, nâng cao năng lực ngôn ngữ (tiếng Trung và tiếng Quảng Đông) và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm phát triển toàn diện bản thân.

Chia sẻ bên lề, bạn Nguyễn Ngọc Nguyên Thảo, sinh viên năm thứ nhất Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST), xúc động chia sẻ không khí đầm ấm của buổi gặp mặt đã giúp các tân sinh viên giải tỏa tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Việc được gặp gỡ các bạn và trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ mang lại cảm giác ấm áp như ở nhà. Mặc dù cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hong Kong không quá lớn, nhưng tinh thần đoàn kết, sự gắn kết và đùm bọc lẫn nhau giữa những người con xa xứ đã giúp các tân sinh viên xóa tan mọi khoảng cách để tự tin hòa nhập.

Cùng chung niềm vui đó, bạn Nguyễn Đức Trung, sinh viên năm thứ nhất Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK), cho biết buổi gặp gỡ là cơ hội quý báu để các tân sinh viên kết nối với các cán bộ Tổng lãnh sự quán, các anh chị đi trước cũng như bạn bè đồng trang lứa. Qua đó, các bạn không chỉ gặt hái thêm nhiều kiến thức thực tế về cuộc sống sinh hoạt và học tập tại Hong Kong mà còn mở rộng mạng lưới giao lưu. Bạn hy vọng Tổng lãnh sự quán và Hội Sinh viên sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa tương tự trong thời gian tới.