Tọa đàm giữa Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam và Tòa án cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình Hoạt động gặp gỡ năm 2026, Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân (TAND) các tỉnh biên giới Việt Nam và TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) đã tổ chức phiên tọa đàm chuyên sâu nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác tư pháp dọc tuyến biên giới hai nước.

Thắt chặt tình đoàn kết tư pháp hai nước

Tham dự buổi tọa đàm, về phía Trung Quốc có các đồng chí: Hoàng Hải Long, Chánh án TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây; Đoàn Nông Căn, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, TAND tối cao Trung Quốc; Hoàng Học Quân, Thị trưởng thành phố Sùng Tả; Đường Ba, Phó Bí thư ban Chính Pháp Khu ủy Quảng Tây và các đại diện liên quan.

Đồng chí Đinh Ngọc Huân, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi tọa đàm

Về phía Việt Nam có đồng chí Đinh Ngọc Huân, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn. Thành viên đoàn có đồng chí Thân Quốc Hùng, Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng; đồng chí Nguyễn Xuân Thiện, Chánh án TAND thành phố Quảng Ninh.

Cùng tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc TAND tối cao: đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra III; đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I; đồng chí Phan Thị Vân Hương, Thẩm phán bậc 3, Vụ Giám đốc, kiểm tra II; đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, TAND tối cao. Đặc biệt, chương trình còn có sự điều động các đại diện lãnh đạo, Thẩm phán của TAND các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Tuyên Quang và thành phố Quảng Ninh đang tham dự Khóa bồi dưỡng lần thứ II tại Học viện Thẩm phán quốc gia Quảng Tây.

Tìm lời giải cho các thách thức tư pháp trong thời đại số

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu hai bên đã thẳng thắn nhìn nhận và phân tích thực tiễn gia tăng của các tranh chấp dân sự, thương mại và đầu tư có yếu tố nước ngoài dọc tuyến biên giới Việt - Trung. Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới và kinh tế số bùng nổ, tính chất các vụ việc ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp. Thực tế này đòi hỏi hệ thống tư pháp địa phương phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giải quyết theo hướng nhanh chóng, linh hoạt và ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện.

Đồng chí Hoàng Hải Long, Chánh án TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây phát biểu tại buổi tọa đàm

Đối với chủ đề giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới, lãnh đạo Tòa án các địa phương biên giới hai nước đã đi sâu trao đổi và đạt được sự thống nhất cao trên ba khía cạnh trọng tâm. Trước hết, hai bên sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ủy thác tư pháp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm số hóa quy trình tống đạt giấy tờ, văn bản tố tụng, cũng như thu thập chứng cứ điện tử giữa Tòa án hai nước nhằm rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

Bên cạnh đó, việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cũng được ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự, thương mại của Tòa án nước này trên lãnh thổ nước kia. Những nỗ lực này hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng một hành lang pháp lý an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, từ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư bền vững giữa các địa phương.

Cùng với việc giải quyết các tranh chấp phát sinh, bài toán nâng cao năng lực cho hệ thống tư pháp thông qua đào tạo Thẩm phán và thiết lập cơ chế tọa đàm thường xuyên cũng là chủ đề cốt lõi được đặt ra. Khẳng định đội ngũ Thẩm phán và cán bộ Tòa án biên giới đóng vai trò tiên phong trong việc giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tuyến biên giới bằng những phán quyết công minh, thấu tình đạt lý, hai bên thống nhất sẽ định kỳ tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn và hội thảo chuyên đề.

Đây sẽ là diễn đàn quan trọng để các Thẩm phán, đặc biệt là các Thẩm phán trẻ của hai nước, trao đổi kinh nghiệm xét xử các vụ án có yếu tố nước ngoài, đồng thời cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới và kỹ năng xử lý tình huống thực tế.

Đồng chí Đinh Ngọc Huân, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Hoàng Hải Long, Chánh án TAND cấp cao Khu tự trị Choang, Quảng Tây trao quà lưu niệm tại Hội nghị gặp gỡ năm 2026

Đặc biệt, để duy trì sự gắn kết này, hệ thống Tòa án biên giới hai nước sẽ tập trung củng cố, nâng cấp cơ chế gặp gỡ và trao đổi nghiệp vụ định kỳ theo hình thức luân phiên. Cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa TAND các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, thành phố Quảng Ninh với TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thông tin hữu hiệu, giúp các bên kịp thời tháo gỡ những "điểm nghẽn" và vướng mắc phát sinh ngay từ cấp cơ sở.

Mở ra giai đoạn hợp tác thực chất và chuyên nghiệp

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, thay mặt cho Đoàn đại biểu Việt Nam, đồng chí Đinh Ngọc Huân - Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án các tỉnh biên giới hai nước có ý nghĩa hết sức thiết thực. Hoạt động này không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau mà còn trực tiếp phục vụ yêu cầu bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân (TAND) các tỉnh biên giới Việt Nam và TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm

Buổi tọa đàm chuyên sâu khép lại trong bầu không khí đoàn kết, cởi mở và đầy tinh thần xây dựng. Các nội dung và giải pháp được thống nhất tại tọa đàm không chỉ cụ thể hóa các Biên bản ghi nhớ đã ký kết tại Hội nghị lần thứ nhất (Quảng Tây, năm 2023) và Hội nghị lần thứ hai (Quảng Ninh, năm 2025), mà còn tạo tiền đề vững chắc để hệ thống Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc bước vào giai đoạn hợp tác thực chất, chuyên nghiệp hơn trong thời kỳ chuyển đổi số.

Sự thành công của tọa đàm một lần nữa khẳng định vai trò chủ động của lực lượng tư pháp địa phương trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trong bối cảnh giao thương quốc tế ngày càng mở rộng, một cơ chế phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc sẽ là lá chắn pháp lý vững vàng, góp phần giữ vững an ninh biên giới và kiến tạo một môi trường phát triển hòa bình, thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Một số hình ảnh khác trong khuôn khổ Hoạt động gặp gỡ giữa Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, thành phố Quảng Ninh và Chánh án TAND cấp cao Khu tự trị Choang, Quảng Tây: