Thắt chặt hợp tác truyền thông đa phương tiện giữa TTXVN và Yonhap

Trước đó, chiều 2/11, Đoàn TTXVN đã thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hãng Yonhap Hwang Dae Il chào mừng Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang và đoàn đại biểu TTXVN sang thăm và làm việc.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đánh giá cao nỗ lực triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae Il ký Biên bản ghi nhớ khung hợp tác song phương trọng tâm, với các cam kết chiến lược hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2027).

Lãnh đạo hai hãng thông tấn quốc gia hai nước ký Biên bản ghi nhớ khung hợp tác song phương trọng tâm với các cam kết chiến lược hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2027).

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae Il tại lễ ký Biên bản ghi nhớ khung hợp tác song phương trọng tâm, với các cam kết chiến lược, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2027).

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng đoàn công tác thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Đoàn đại biểu của TTXVN chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.