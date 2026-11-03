Thắt chặt hợp tác truyền thông đa phương diện giữa TTXVN và Yonhap

Trước đó, chiều 2/11, Đoàn TTXVN đã thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Đoàn đại biểu của TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang thăm, làm việc với Lãnh đạo Hãng thông tấn Yonhap. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cùng đoàn đại biểu TTXVN thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hãng Yonhap Hwang Dae Il (thứ 2, bên trái), Giám đốc Điều hành Kang Eui Young (thứ 1, bên trái), Giám đốc Ban Kinh doanh Nội dung Park Sung Je (thứ 2, bên phải) cùng Lãnh đạo Ban Chiến lược Toàn cầu Hwang Sun Ik (thứ 1, bên phải) tại buổi làm việc với đoàn đại biểu TTXVN. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đánh giá cao nỗ lực triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác hai bên đã ký kết. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hãng Yonhap Hwang Dae Il chào mừng Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang và đoàn đại biểu TTXVN sang thăm và làm việc. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae Il ký Biên bản ghi nhớ khung hợp tác song phương trọng tâm, với các cam kết chiến lược hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2027). Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae Il ký Biên bản ghi nhớ khung hợp tác song phương trọng tâm với các cam kết chiến lược hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2027). Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae Il tại lễ ký Biên bản ghi nhớ khung hợp tác song phương trọng tâm, với các cam kết chiến lược, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2027). Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu TTXVN chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Hãng thông tấn Yonhap. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Đoàn đại biểu của TTXVN chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (trái) trao đổi với Đại sứ Vũ Hồ về nhiệm vụ chiến lược của TTXVN trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng đoàn công tác thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ. Ảnh: Trường Giang – PV TTXVN tại Hàn Quốc